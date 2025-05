Konteinerskipet dratt av grunn – alt gikk etter planen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette har gått bedre enn forventet, faktisk. Så det gikk veldig bra, sier daglig leder i Ole Torberg Bjørnevik i Taubåtkompaniet til NTB tirsdag formiddag.

Han hadde stor tro på båtene Boa Brage og Boa Balder ville klare å trekke konteinerskipet NCL Salten av grunn på Byneset tirsdag. Slepebåtene med 130 tonn trekkraft ble huket fast klokka 10, og konteinerskipet slept vekk med hjelp av tidevannet en halvtime seinere.

– Nå er skipet på sjøen og blir undersøkt av dykkere. Når dykkerne er ferdig, skal vi slepe skipet inn til Orkanger for å losse resten av lasta. Da blir det avgjort hva de skal gjøre med skipet etterpå, sier Bjørnevik.

Ved NCL Saltens opprinnelige destinasjon skal Sjøfartsdirektoratet gjøre grundig tilsyn og vurdere eventuelle skader som kan ha oppstått, før skipet kan gå videre. Først når skipet er sikret, kan det få grønt lys for å seile igjen.

Bistår Kypros

Over helga og mandag har Taubåtkompaniet losset over 1000 tonn last av baugen på skipet. Resten av lasten losses i Orkanger.

Kommunikasjonsdirektør Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet sier til NTB at de har inspektør om bord som skal sikre at alt det tekniske ved operasjonen blir ivaretatt.

– Når avtrekket skjer ved høyvann vil blant annet risiko for skade på skipet minimeres, sier Aarhus.

Han legger til at siden NCL Salten seiler under kypriotisk flagg, er det primært flaggstaten som har ansvaret for det videre arbeidet med granskning og undersøkelser etter grunnstøtingen.

– Statens havarikommisjon mottok varsel om hendelsen kort tid etter at den inntraff torsdag morgen. Vi notifiserte da flaggstaten, Kypros, som eventuelt vil undersøke hendelsen. Dersom Kypros undersøker saken, vil vi på forespørsel bistå dem, bekrefter avdelingsdirektør Dag S. Liseth i Havarikommisjonen i en sms til NTB.

Siktet og mistenkt

Politiet i Trøndelag har dannet seg et bilde av hva som skjedde forut for at lasteskipet braste inn i fjæra på Byneset i Trondheimsfjorden torsdag rundt klokka 5.20.

En mann i 30-årene fra Ukraina har forklart at han tjenestegjorde som andrestyrmann om bord under den aktuelle seilasen, og at han sovnet alene på vakt. Han er foreløpig siktet i saken. Kapteinen om bord har status som mistenkt.

For å være én person på vakt kreves dagslys og systemer eller barrierer som forhindrer at vedkommende sovner eller av andre årsaker ikke kan navigere skipet. Siktede har forklart at det ikke gikk av noen alarm fra dette brovaktssystemet eller andre systemer om bord da han sovnet og skipet gikk på grunn.

Det er også av betydning for eventuelt skyldspørsmål om de involverte hadde tilstrekkelig med hviletid i forkant av vakta si.