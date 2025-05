Ikke flertall for å skjerpe retningslinjer for oljefondet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Forslaget fikk bare støtte fra SV og MDG.

– Det er sjokkerende at Arbeiderpartiet ikke vil ta oljefondet ut av folkemord og okkupasjon, slik Rødt har foreslått. De lytter verken til FN, til LO eller til det norske folk, og det er hårreisende, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

Finanskomiteen la tirsdag ettermiddag fram innstillingen om stortingsmeldingen om statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet. I forbindelse med meldingen la Rødt inn forslag om å endre både retningslinjer og mandatet for oljefondet slik at investeringer ikke skal være plassert i selskaper som bidrar til å bryte folkeretten.

– Håper Ap tar til vettet

Martinussen peker på at Storbritannia har fryst sine handelssamtaler med Israel, og at EU har besluttet å gå gjennom sin handelsavtale.

– Jeg håper Ap møter så mye motbør at de tar til vettet før Stortinget stemmer over dette 4. juni, sier hun.

Saken vekker stort engasjement, blant gjennom kampanjen Mitt oljefond, mitt valg. Arbeiderpartiet utfordres også av LO: Nylig vedtok LO-kongressen med stort flertall at Norge bør ta initiativ til en internasjonal boikott av Israel dersom ikke okkupasjonen av palestinske områder tar slutt innen utgangen av september.

Skulle vurdere

Martinussen viser til at Etikkrådet siden opprettelsen skulle vurdere oljefondets investeringer opp mot Norges folkerettslige forpliktelser, men at dette ble fjernet under Solberg-regjeringen uten grundig behandling i Stortinget.

– FNs spesialrapportør Francesca Albanese har i brev til finansminister Jens Stoltenberg vist til oljefondets investeringer i selskaper knyttet til okkupasjonen av Palestina og våpensalg til Israel. Albanese ba regjeringen sikre at fondets retningslinjer er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser, og dette er ett av Rødts forslag, sier hun.

