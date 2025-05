Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– To av de siktede er pågrepet og varetektsfengslet i saken. En av de pågrepne er under 18 år og tidligere domfelt for ran, sier politiadvokat Anders Valen Mørland til NRK.

Han sier videre at det ikke fremstår som et tilfeldig angrep.

Mannen ble knivstukket i Tøyengata på Grønland i Oslo. Han ble kritisk skadet, men overlevde.