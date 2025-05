Enighet om veteranlov i Stortinget

Utenriks- og forsvarskomiteen vedtok tirsdag å be regjeringen nedsette et utvalg for å utrede veteranlov og deretter legge en slik lov fram for Stortinget.

Loven vil gjelde mer enn 60.000 veteraner som lever i Norge i dag, skriver Dagbladet, som viser til Forsvaret.

Rødt-representant Bjørnar Moxnes omtaler det som et «historisk og veldig gledelig resultat».

– Rødt forventer nå at regjeringa legger fram et forslag til lov som sikrer bedre erstatningsregler og helsehjelp og generelt strammer opp statens forpliktelser overfor veteranene, pårørende og etterlatte, sier han til avisa.