Egentlig skulle de samles i protest foran Stortinget på Eidsvolls plass tirsdag. I stedet ble det en markering for gjennomslag etter at regjeringen etter påtrykk fra SV nå vil inkludere brystkreft som yrkesskade.

– Dette er en så viktig dag for oss som jobber i offentlig sektor og oss som jobber i kvinnedominerte yrker. Vi tar vekk noe som er diskriminerende og som nå gir oss rettigheter, sier Ida Høiby til Dagsavisen.

Hun har de siste årene vært fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Innlandet og fikk nylig påvist brystkreft etter å ha jobbet nattevakter i over 20 år. TV 2 publiserte et større intervju med Høiby søndag.

– Jeg som sykepleier, og som er representant for alle ulike helsepersonell, har fått anerkjennelse av at kvinnehelse gjør noe med arbeidshelsa vår. I hvert fall når det kommer til brystkreft, sier hun mens en rekke fagorganisasjoner har samlet seg for å markere den historiske dagen.

Les også: Brenna snur – vil inkludere brystkreft som yrkesskade

– Utrolig stort

For brystkreft har ikke vært inkludert i yrkesskadeloven i tidligere endringsforslag fra regjeringen. Sykepleiere som får brystkreft har ikke hatt muligheten til å søke om yrkesskadeerstatning.

– Vi har fått anerkjennelse fordi vi ikke kan planlegge alle løftene våres, at vi får akutte løfteskader. Vi har fått gjennomslag for den emosjonelle belastningen vi står i. Det er en utrolig viktig dag for likestilling, men også for alle beredskapsstyrkene i offentlig sektor. Her står vi alle samlet. Det er en kjempebra dag.

Kreftforeningen, Fagborbundet og Brannmenn mot kreft var blant organisasjonene som samlet seg sammen med Norsk Sykepleierforbund tirsdag morgen. (Jonas Bucher)

– Hvordan preger det deg?

Høiby er tydelig rørt og har tårer i øynene.

– Jeg ble operert 5. mai og er i en prosess med å anerkjenne at jeg har fått en kreftsykdom. Så det preger meg kjempemye. Samtidig er det så utrolig stort å stå her og vite at vi har fått det til. Vi har fått gjennomslag for noe som vi har jobbet så hardt for å få til.

Les også: Arbeidsulykker: Dette må du være obs på hvis du skader deg på jobb

– Radikale endringer

Det går mot flertall for lovendringen på Stortinget.

– Stortinget kommer til å understreke at kvinner som får brystkreft gjennom å ha jobbet nattarbeid gjennom mange år, eller jobber med å slukke brann og bli utsatt for kjemikalier og de kreftformene som kan ramme kvinner og menn der, er særlig tilfeller som også skal få mulighet til å få yrkesskadeerstatning, sa arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna til TV 2 mandag.

Atle Johansen i LO-advokatene skriver at «radikale endringer i yrkesskadereglene behandles i dag».

– Hvis endringene vedtas vil det fundamentalt endre dagens lov, og det vil gi en helt annen og bedre ordning for arbeidstakerne enn gjeldende lov, skriver Johansen i LO-advokatenes Facebook-gruppe.

Høiby forteller om en lang kamp.

– Innad i Norsk Sykepleierforbund er det i hvert fall over 25 år. Vi har hatt egne jurister som har jobbet for det vi har sett og stått for. Det har vært en lang kamp, og det å få det til sammen med de andre er stort, sier hun.

Les også: Kan bli storstreik i offentlig sektor: Dette må du vite

Les også: Ellen Merete har slitt med kroniske smerter og utmattelse i 15 år

Les også: Integrering som fungerer: 3 av 4 innvandrerkvinner i arbeid med Jobbsjansen (+)