Bikkjeslagsmål om skatt i årets første partilederdebatt

Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyre-leder Erna Solberg gikk rett i strupen på statsminister Jonas Gahr Støre som startet Debatten med å gjenta et kjent budskap om at Norge under Arbeiderpartiets ledelse er i ferd med å ta seg ut av en tid preget av økte priser og høye renter.

– De aller fleste har fått det vanskeligere under Støre-regjeringen. Alle trenger skattelettelser i Norge nå, sa Solberg.

Hun ble raskt supplert av Listhaug som tok utgangspunkt i finansminister Jens Stoltenbergs forslag om å undersøke en ordning om arbeidsfradrag for unge arbeidstakere opp til 35 år.

– Skattelotto, kaller jeg det, sa Listhaug.

– Staten er den store vinneren under Støre-regjeringen, slo Listhaug fast og trakk fram det hun omtaler som sløsing med offentlige midler, som satsing på havvind og på grønt hydrogen.

Støre gikk de to borgerlige partilederne i møte og kritiserte dem for å legge opp til å fjerne mellom 20 og 30 milliarder i formuesskatt, noe som bare vil tjene de aller rikeste i landet.

– Jeg vil heller bruke disse pengene på ungene våre, sa Støre.