Stortinget vil knytte studiestøtten til grunnbeløpet – studentene jubler

– Det er en gledens dag for landets studenter! Jeg er stolt over at Stortinget i dag stemte i tråd med en samlet studentbevegelse, sier leder Kaja Ingdal Hovdenak i Norsk studentorganisasjon (NSO).

Å knytte studiestøtten til folketrygdens grunnbeløp, også bare kalt G, medfører at den automatisk justeres opp i tråd med prisveksten i samfunnet. Dette er noe norske studenter har bedt om lenge.

– Vi studenter fortjener en studiestøtte som står i stil med og justeres i henhold til levekostnadene i samfunnet, sier Hovdenak.

Hun legger til at NSO i rundt 15 år har jobbet for å få studiestøtten koblet til 1,5 G.

Fornøyd statsråd – SV ønsker velkommen etter

Stortinget avviste et SV-forslag om å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i neste års statsbudsjett, men vedtok et Arbeiderparti-forslag om å gjøre dette i løpet av neste stortingsperiode.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap) trekker fram at partiet sammen med SV og Sp har økt studiestøtten med mer enn 40.000 kroner, og hun sier partiet vil jobbe videre for å styrke studentenes økonomi.

– Derfor har Arbeiderpartiet programfestet at vi vil knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden. Det er bra det er flertall for dette på Stortinget, sier Aasland til NTB.

Grete Wold, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for SV, sier det er flott at «Arbeiderpartiet nå blir med på SVs initiativ for å knyte studiestøtten til G».

– Men faktum er at deres forslag vil være helt avhengige av SV og en valgseier om det skal skje. Beklageligvis fikk ikke SVs forslag flertall, men vi feirer den delseieren det er at vi fikk presset dette vedtaket ut av regjeringen, sier hun til NTB.

Akademikerne feirer

Arbeidsgiverorganisasjonen Akademikerne har i likhet med NSO mål om å på sikt heve støtten til minst 1,5 G. De omtaler mandagens vedtak som en milepæl.

– Dette gir en økt trygghet for studentene som har fått stadig dårligere råd. Det er evner og interesser som bør styre utdanningsvalg, ikke størrelsen på foreldrenes lommebok, sier Akademikerne-leder Lise Lyngsnes Randeberg.

