Prinsesse Ingrid Alexandra flytter til Australia for å studere

Det skriver Kongehuset i en pressemelding.

På den andre siden av jordkloden skal prinsessen fordype seg i internasjonale forhold og politisk økonomi.

Hun skal være heltidsstudent og bo i en studentbolig på universitetsområdet.

Nå ser hun fram til å konsentrere seg om studiene i årene som kommer, skriver Kongehuset videre i pressemeldingen.

Det siste året har Ingrid Alexandra unnagjort førstegangstjenesten i Ingeniørbataljonen på Skjold leir i Indre Troms. I forkant av prinsessens utdanningsvalg ble det spekulert i om hun kom til å følge tradisjonen med militær utdanning og gå befalsskolen slik flere i kongefamilien har gjort tidligere.

Men nå vender hun altså nesen mot sørligere breddegrader.

Også kronprinsesse Mette-Marit har bodd i Australia. Midt på 1990-tallet var hun et år som utvekslingsstudent ved Wangaratta High School i Wangaratta i delstaten Victoria.

Det er tradisjon i det norske kongehuset å ta utdanning i utlandet. Både kong Olav og kong Harald studerte ved University of Oxford i England, og kronprins Haakon har studert ved både University of California, Berkeley og ved London School of Economics and Political Science.

– Vi er glade for at Hennes Kongelige Høyhet prinsesse Ingrid Alexandra har valgt å studere ved Universitetet i Sydney, og vi ser fram til å ønske henne velkommen og hjelpe henne med å finne seg til rette i studentlivet og studiene, sier visepresident Kirsten Andrews ved Univeritetet i Sydney til NTB.