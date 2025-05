Partiet FOR har fått 800 nye medlemmer på ei uke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Klassekampen har partiet Fred og Rettferdighet (FOR) fått 800 nye medlemmer siden 17. mai-helgen.

– Nå får vi rundt hundre nye medlemmer om dagen, og det er en utrolig stor interesse for budskapet vårt, sier partileder Marielle Leraand.

Fra regnskapet på landsmøtet kom det fram at den mye omtale reklamekampanjen på T-banen i Oslo kostet 400.000 kroner, skriver avisa. Regnskapet bekrefter også at milliardær Atle Berge har gitt 1 million kroner til partiet, et beløp Berge og partiet også selv har oppgitt.

Partiet FOR har skapt kontroverser etter reklamekampanjen der de ba Norge om å kutte støtten til krigføringen i Ukraina.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering.