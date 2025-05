Palestinere har inntatt Finansdepartementet – stiller tydelige krav

– Dette er ikke et rop om veldedighet – det er et krav om rettferdighet. Et krav om at Norge slutter å bidra til ødeleggelsen av vårt folk, skriver de i en pressemelding.

Aksjonsgruppa for Palestina og Palestinakomiteen i Norge stiller tydelige krav.

De mener at finansminister Jens Stoltenberg må trekke Oljefondets investeringer ut av selskaper som bidrar til, og tjener på, folkemordet og okkupasjonen i Palestina.

I tillegg mener de at Stoltenberg må innføre en instruks som sørger for at oljefondet kun investerer i tråd med folkeretten.

– Stoltenberg er sjef for Europas største investeringsfond i den israelske okkupasjonen, men viser ingen tegn til at han vil endre på det. Men vi og flertallet i Norge forventer at oljefondet trekkes ut av okkupasjon og brudd på menneskerettighetene, sier leder Line Khateeb i Palestinakomiteen i Norge.