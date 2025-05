Brenna snur – vil inkludere brystkreft som yrkesskade

Forskning viser at sykepleiere som jobbet seks eller flere netter på rad i fem år eller mer, hadde 80 prosent høyere risiko for brystkreft enn dem som bare jobbet på dagen, skriver TV 2.

Brystkreft står ikke i dag på listen over yrkessykdommer, og sykepleiere som får brystkreft, kan dermed ikke søke om yrkesskadeerstatning.

Regjeringen har kommet med flere forslag til å endre yrkesskadeloven, men sa at det er for tidlig å inkludere brystkreft.

Nå snur de og vil inkludere brystkreft som yrkesskade.

– Stortinget kommer til å understreke at kvinner som får brystkreft gjennom å ha jobbet nattarbeid gjennom mange år, eller jobber med å slukke brann og bli utsatt for kjemikalier og de kreftformene som kan ramme kvinner og menn der, er særlig tilfeller som også skal få mulighet til å få yrkesskadeerstatning, sier Tonje Brenna til TV 2.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund er glad for at politikerne har lyttet og at de gjør noe med regelverket for yrkesskade.

– Endelig! Dette et historisk gjennomslag for likestilling og rettferdighet i arbeidslivet. Etter å ha jobbet for nye regler for yrkesskade i en årrekke, så lytter endelig politikerne. Alle skal være trygge på jobb; også i kvinnedominert sektor. Dagens signaler om at det nå blir politisk gjennomslag på Stortinget, betyr enormt mye, sier Sverresdatter Larsen.

