Ungdommer truet med kniv på Tusenfryd: Har hyret inn vekterselskap

– Som i denne situasjonen, skal vi være i stand til å gripe inn og, i samarbeid med politiet, påse at handlinger har konsekvenser, sier Tusenfryd-sjef Bjørn Solli til Dagsavisen.

Én eller flere ungdommer skal ha blitt ranet av en ungdomsgjeng på Tusenfryd lørdag kveld. Politiet fikk kontroll på fire tenåringer, som ble anmeldt for flere forhold, ifølge NTB.

– De skal også ha vært involvert i en voldshendelse hvor det ble framvist kniv, opplyste operasjonsleder Kjetil Elnan Ringseth i politiloggen.

Ingen personer skal ha blitt skadet som følge av hendelsene. Ungdommene ble likevel anmeldt for vold, bæring av kniv, trusler med kniv og personran. De mistenkte ble hentet av barnevernsinstitusjoner og foreldre, ifølge samme kilde.

– Vi ser svært alvorlig på denne hendelsen og vurderer alltid fortløpende behov for tiltak, som skal sikre at Tusenfryd skal være en trygg og sikker fritidsarena for alle, sier Solli, som er administrerende direktør i fornøyelsesparken med 450.000 besøkende per sesong.

– Begrenset adgang til å ransake

At det blant de besøkende kan slippe inn folk med uønsket atferd og mennesker som bærer våpen, kan parken vanskelig sikre seg helt mot, skal vi tro Solli.

– Innenfor loven er det svært begrenset adgang til å ransake gjester. Det skal i så fall foreligge svært skjellig grunn til mistanke om at vedkommende bærer våpen, sier Solli.

Det er heller ikke slik at lørdagens hendelse kan åpne for en slik praksis, ifølge direktøren.

– En enkeltstående hendelse vil i utgangspunktet ikke være grunnlag for å påberope skjellig grunn til ransakelse av alle gjester. Men den type vurderinger vil naturlig nok gjøres fortløpende og i tett dialog med lokalt politi, forteller han, og legger til:

– Med 450.000 besøkende gjennom en sesong, som utgjør et snitt av samfunnet for øvrig, kan vi vanskelig garantere at ikke én eller flere gjester kan ha uønsket atferd.

Har skjerpet sikkerheten

Fornøyelsesparken har imidlertid skjerpet sikkerheten før denne sesongen, får Dagsavisen opplyst. Det er det mer generelle grunner til.

– Selv om parken ikke har opplevd slike hendelser som en stor utfordring, ser vi jo at det har vært en negativ samfunnsutvikling over de siste par årene – med økt ungdomskriminalitet ned i svært lav alder. Det er en grunn til at dette har blitt et høyaktuelt tema også på politisk nivå. Samfunnsutviklingen er en av årsakene til at vi i år har et samarbeid med eksternt vekterselskap, som bemanner parken alle åpningsdager, forteller Solli.

Det har vært en kraftig økning i ungdomskriminaliteten på 19 prosent de siste fem årene. Ran har økt med over 50 prosent fra 2023 til 2024. 896 ran ble begått av unge i fjor. Siden 2019 har omfanget av ungdomsran økt med 77,8 prosent. Økt ungdomskriminalitet er noe også en Knut Storberget-ledet ekspertgruppe har konkludert med.

Først og fremst har Tusenfryd leid inn vekterselskapet i håp om at det skal virke forebyggende.

– Vårt fokus ligger i utgangspunktet på forebygging, men også at vi skal være rustet til å tre inn i situasjoner hvor det trengs. Vi har også tett dialog med lokalt politi og vet at de prioriterer noe tilstedeværelse når det er mulig basert på tilgjengelige ressurser, fortsetter han.

Solli opplyser at Tusenfryd og andre fornøyelsesparker, så vidt han kjenner til, i stor grad har vært skånet for denne typen alvorlige hendelser.

– Det er noe som sikkert også er knyttet til at disse arenaene har vakthold og tilsyn av mange ansatte. Og det er jo ikke tilfelle på alle arenaer hvor ungdom ferdes på fritiden, slutter Solli.

