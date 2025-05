Tre menn dømt for overgrep mot 14-åring – avslørt etter tips fra busspassasjer

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jenta hadde rømt fra en barnevernsinstitusjon og ble observert tett omslynget med en voksen mann på en buss i fjor sommer. To unge kvinner reagerte, varslet politiet og fulgte etter til en bygård i sentrum, der to av mennene ble pågrepet, melder Bergensavisen.

Hovedtiltalte, en mann i 40-årene, er dømt til fem år og ni måneders fengsel for voldtekt, siden den seksuelle omgangen sted før jenta hadde fylt 14 år. En mann i 30-årene er dømt til halvannet år fengsel for seksuell omgang, mens en tredje mann i 40-årene fikk 60 dager for seksuell handling.

Samlet er de tre dømt til å betale 580.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

Alle de tiltalte hevdet de trodde jenta var voksen. Hun skal selv ha fortalt dem at hun var 25 år, men retten mente det var åpenbart at hun fremsto som mindreårig.

Straffene er noe lavere enn aktors påstander, som blant annet lød på sju års fengsel for den hovedtiltalte. Bistandsadvokaten sier fornærmede er tilfreds med dommen, som ikke er rettskraftig.

