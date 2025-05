To mistenkt etter eksplosjon på Kampen i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet har en teori om at noe ble produsert i leiligheten.

– Vi tror at det har vært produsert ett eller annet som har antent eller eksplodert. Det er minst ett vindu som har gått ut, så det har vært ganske kraftig, sier politiets innsatsleder Steinar Bjerke til TV 2.

Søndag morgen er det foretatt avhør, åstedsundersøkelser og den aktuelle leiligheten er sikret.

– To personer har status som mistenkt, sier krimleder Mona Nordby i Oslo-politiet.

De to er mistenkt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, skriver NRK.

Det var i 19-tiden lørdag kveld at nødetatene rykket ut etter melding om en eksplosjon. Det var to til tre personer til stede i leiligheten. Politiet meldte først at den ene av dem var lettere skadet, men vedkommende viste seg å være uskadet.

Flere naboer evakuerte seg selv fra blokka som følge av eksplosjonen, men fikk returnere til hjemmene sine lørdag kveld.

