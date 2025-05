Statkraft-sjefen støtter Stoltenberg om havvind

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Stoltenberg har et poeng, sier konsernsjef Birgitte Vartdal i Statkraft til E24.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) har tidligere tvilt på om vindkraft til havs kan bil lønnsomt, til tross for at regjeringen planlegger å støtte prosjektene med investeringer.

Blant annet får havvindprosjektet ved Utsira Nord 35 milliarder kroner. Stoltenberg har advart mot vedvarende grønne subsidier.

– Generelt så ønsker jo vi mest mulig markedsbasert system, men vi anerkjenner at det er behov for noe støtte når det gjelder havvind. Men det er viktig at det blir en starthjelp og ikke noe kontinuerlig, sier Vartdal.

Statkraft har vurdert å søke på Utsira Nord-utlysningen. Søknadsfristen er 15. september.

Tidligere Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen har stilt seg tvilende til havvind, ifølge E24.

