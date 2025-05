Mann i 80-årene ranet av flere menn i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Vi er i kontakt med fornærmede, som har blitt fraranet personlige eiendeler, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug i politiloggen.

Han forteller at fornærmedes alder bidrar til at politiet ser ekstra alvorlig på saken.

– Det gjør at dette er en sak som vi prioriterer høyt. At en uskyldig mann i 80-årene blir utsatt for dette på åpen gate, er rett og slett uakseptabelt. Så vi bruker litt ressurser på dette, sier operasjonslederen til TV 2.

Mannen er ikke alvorlig skadet, men blir ivaretatt av helsevesenet. Politiet har kontroll på flere menn i 30- og 40-årene de mener har vært involvert i hendelsen.

– Vi har nå pågrepet to personer i saken og søker ytterligere etter 2–3 gutter eller menn som kan være involvert.

Like før klokken 11 lørdag opplyser politiet at det operative søket er avsluttet, og at det jobbes videre med etterforskning. Politiet har så langt ikke lyktes med å få kontroll på de andre personene som de mistenker har vært involvert.

Ranet skjedde i Motzfeldts gate, og politiet fikk melding om hendelsen i 8-tiden.

– Vi går gjennom videoovervåking og avhører fornærmede og vitner på stedet, opplyser Østerhaug.

