Fransk domstol nekter Telegram-grunnlegger å reise til Norge

Det opplyser arrangør Human Rights Foundation (HRF) i en pressemelding. Konferansen pågår fra mandag til onsdag.

– Teknologier som Telegram er grunnleggende verktøy for dem som kjemper imot tyrannier. Dette er mer enn en skuffelse for vårt samfunn, det er et tilbakeslag for friheten, sier HRFs grunnlegger Thor Halvorssen.

TV 2 omtalte saken først.

Selv om han ikke får reise til Oslo, vil Durov tale via en videooverføring som strømmes direkte tirsdag klokken 12.05, opplyser Oslo Freedom Forum.

Durov er grunnleggeren av den krypterte meldingsappen Telegram, som brukes daglig av hundrevis av millioner mennesker over hele verden.

I august 2024 ble han pågrepet av franske myndigheter fordi de mener Telegram misbrukes til distribusjon av barnemisbruk. Saken mot Durov handler om hvorvidt teknologitilbydere kan holdes ansvarlig for oppførselen til brukerne deres.

