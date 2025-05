Flertall for en veteranlov-forslag i Stortinget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er kanskje ikke så ofte at Rødt får støtte fra høyresiden i sine saker i Stortinget, men forslaget om å styrke rettighetene til veteraner fra Norges væpnede styrker har favnet bredt.

– Det er historisk at Stortinget nå går sammen om å starte arbeidet med en egen veteranlov i Norge. Rødt forventer at regjeringa legger fram et forslag til lov som sikrer bedre erstatningsregler og helsehjelp og generelt strammer opp statens forpliktelser overfor veteranene, pårørende og etterlatte, sier Bjørnar Moxnes i Rødt til NTB.

Tirsdag skal utenriks- og forsvarskomiteen avgi innstilling i saken om å styrke veteranenes rettigheter og innføre en veteranlov i Norge. Allerede nå er det imidlertid klart at forslaget om å utrede en veteranlov, som fire representanter fra Rødt står bak, kommer til å få tilslutning fra et nødvendig flertall av partiene etter en rundspørring NTB foretok fredag ettermiddag.

Både Høyre, Frp, Venstre og MDG opplyser at de vil støtte forslaget. Det samme vil SV. Til sammen vil det sikre et flertall i Stortinget når saken skal opp.

– Når myndighetene sender norske soldater i krig, er det myndighetenes plikt å ta vare på de som kommer skadede tilbake. Det er på høy tid at også Norge får en egen veteranlov, sier Moxnes, som trekker paralleller til hvordan krigsseilerne i sin tid ble behandlet av staten.

Høyre og Frp støtter Rødt

Frp har vært tydelige på at de står sammen med Rødt i denne saken.

– Dagens regelverk gir ikke veteranene og de pårørende stor nok trygghet for ivaretakelse og oppfølging etter tjenesten, derfor er det nå på tide å innføre en veteranlov, uttalte Listhaug til Dagbladet i forrige uke.

Høyre sier de støtter den delen av Rødts forslag som går ut på å be regjeringen utrede og legge fram forslag til en egen veteranlov.

– Utredningen må sees i sammenheng med Veteranmeldingen regjeringen Solberg la fram, som Stortinget har vedtatt, og den tilhørende tiltaksplanen. Et betydelig arbeid er gjort de siste årene for å i vareta veteranene og deres familier på en bedre måte, og det skal videreføres, sier Elvenes til NTB.

Lanserte plan uten lov

I alt 100.000 nordmenn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter andre verdenskrig. I dag er om lag 60.0000 av dem i live.

I mars i fjor lanserte regjeringen en egen tiltaksplan for veteranarbeidet i Norge. Et overordnet prosjekt om å lage en egen lov som skal ivareta veteraners rettigheter var ikke blant de 31 punktene i planen.

– Til tross for at Norge har en stor veteranbefolkning, har man, i motsetning til land som Canada og Nederland, ingen egen veteranlov som lovfester rettighetene til veteranene og deres pårørende og etterlatte og statens forpliktelser overfor disse. Heller ikke kommunenes ansvar for å ivareta veteraner er lovregulert, skriver Rødt i forslaget.

