Åtte tenåringer tiltalt for vold etter «pedojakt»

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Seks menn er fornærmet i saken. De ble slått, sparket og spyttet på, og en av dem ble truet til å ta av seg klærne mens han ble slått, står det i tiltalen. Hele seansen skal ha blitt filmet.

Tenåringene var mellom 15 og 17 år da hendelsene fant sted i september i fjor. De kom i kontakt med de fornærmede på datingapper og avtalte møter, skriver Fredriksstad Blad, som omtalte tiltalen først.

– Politiet mener at bakgrunnen for disse hendelsene er såkalt «pedohunting», sier politiadvokat Ane Korsøen Kjeilen i Øst politidistrikt til avisen.

«Pedohunting» er et kontroversielt fenomen hvor personer konfronterer folk de mistenker for overgrep mot barn. Den siste tiden har det vært flere episoder med vold som ser ut til å ha et slikt motiv rundt om i Norge.

To av guttene erkjenner straffskyld, opplyser forsvarerne til NRK. De andre forsvarene har ikke eller ønsker ikke å uttale seg før saken kommer opp for retten.

Det er satt av tolv dager til behandlingen av saken i Søndre Østfold tingrett i juni.