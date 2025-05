Ap snur – vil skattlegge cruiseturister over hele landet

Nå åpner partiet for å innføre skatt på cruiseturister i hele landet – og ikke bare i Nord-Norge, slik regjeringens opprinnelige forslag la opp til.

– Vi har virkelig lyttet til alle innspill og gjort en jobb for å imøtekomme og strekke ut en hånd til alle partier, sier næringspolitisk talsperson Rune Støstad (Ap) til Dagbladet Børsen.

Den reviderte modellen innebærer tre endringer: Turistskatten begrenses i første omgang til Nord-Norge, men cruiseturister skal skattlegges nasjonalt. Hele ordningen skal evalueres etter to år, med mulighet for nasjonal utvidelse.

Regjeringen fikk tidligere kritikk for å holde cruise- og bobilturister utenfor ordningen, og for å ha lagt skattenivået for høyt. Satsen er nå foreslått redusert fra 5 til 3 prosent, men detaljer for cruise- og bobilturister er fortsatt ikke klare.

Kommunene vil stå fritt til å innføre avgiften, slik Hurdalsplattformen la opp til.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Les også: Sanne har over 30 pleiere hver uke: – Familien tør ikke forlate huset (+)

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)