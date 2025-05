Støre: Økt interesse i Nato for nordområdene og Arktis

– Hele utviklingen i nordområdene og Arktis går i retning av økt internasjonal interesse og økt geopolitisk interesse, sier Støre til pressen etter torsdagens Nato-besøk.

Da Nato-sjef Mark Rutte var på norgesbesøk torsdag, viste Støre han hvordan det norske forsvaret jobber i nord – på Evenes luftstasjon i Nordland og marinebasen på Ramsund i Troms.

– Geografisk viktig område

Statsministeren trekker fram at de sju arktiske statene i Nato – USA, Canada, Norge, Danmark, Sverige, Finland og Island – nylig ble enige om en felles tilnærming til Arktis og hvordan Nato skal jobbe med det.

Han tror det høye nord blir viktigere framover.

– Arktis er jo en geografisk veldig spesiell del, fordi områdene er så store. Og det å kunne ha kapasitet til å være til stede, følge og ivareta Nato-prinsippene der, det bør begynne med at de arktiske statene tenker ganske likt på hvordan det skal være. Så opp mot Haag kommer vi nok til å kunne legge det fram.

Støre sier at Norge, sammen med Sverige og Finland, også jobber med å samordne for å passe inn i en Nato-kommando som ligger i Virginia i USA. Målet er at den skal være operativ i år.

Større oppmerksomhet om nord

Forsvarsminister Tore O. Sandvik var også til stede under Nato-besøket.

– De siste årene har vi opplevd større oppmerksomhet om nordområdene. For selv om Putin taper voldsomt på slagmarken i Ukraina, er fortsatt Nordflåten – de strategiske ubåtene – intakt. Og atomvåpnene er intakt, sier Sandvik.

Det har ført til at flere allierte oftere reiser nordover, ifølge forsvarsministeren.

– Vi ser at allierte i Nato øker oppmerksomheten om nordområdene. Og det vitner også om at dette er et tema som øker, og vi ønsker også at det skal være et større tema i Nato.

Russiske fly avbrøt middagen

Idet dagen nærmet seg omme og middag var servert før pressen, politikerne og byråkratene skulle reise hjem torsdag, gikk alarmen hos to av jagerflypilotene som var på vakt.

Begge reiste seg kontant og forlot rommet. Igjen sto det to tallerkener der maten bare så vidt var blitt rørt.

Det viste seg å dreie seg om russiske fly som fløy for tett på norskekysten. Og en liten halvtime senere skjøt to jagerfly opp fra Evenes lufthavn.

– Slik er hverdagen her på Evenes, forklarte en av dem som jobber på lufthavnen til alle middagsgjestene.

Så langt i år anslår forsvarspersonell på lufthavnen at det har vært rundt 40 slike hendelser, noe som ifølge dem er helt normalt.

