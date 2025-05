Sp oppfordrer Ap til bli med på konkrete tiltak mot dagligvarebransjen

– Ap har en tendens til å bruke store ord for å beskrive problemer, men har en politisk vegring når ting blir konkret, sier Jenny Klinge, som sitter i Stortingets næringskomité for Senterpartiet.

Torsdag diskuterte Stortinget tiltak for å gjøre noe med konkurransesituasjonen i dagligvaresektoren. På samme tid sendte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) ut på høring et omfattende notat som skal resultere i loven om god handelsskikk.

Over en lang rekke høringsinstanser bes også landets tre matvaregiganter Coop, Rema og Norgesgruppen om innspill til temaer som rabatter, egne merkevarer og salg av varer med tap.

Vil ha raskere endring

– Folk skal være trygge på at Arbeiderpartiet har fullt trykk på situasjonen i dagligvarebransjen. Det er viktig for at forbrukerne skal få et bedre dagligvaretilbud, sier Myrseth.

Samtidig vil partiene i Stortinget ha endringer raskere. I forslagene som representanter fra Rødt har fremmet med støtte fra flere andre partier, handler det om å åpne opp grossistleddet, forby kryssubsidiering og en lang rekke andre tiltak.

Senterpartiet, som allerede har gått åpent ut med forslag om å kutte momsen på mat før de skal møte regjeringen til forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett, oppfordrer Arbeiderpartiet til å bli med på initiativet i Stortinget til å svekke matkjedenes makt.

– At Frp og Høyre ikke ville komme på banen for å begrense kjedemakta i dagligvarehandelen, var vi forberedt på. Men det er synd at Ap ikke gir flertall til forslag som faktisk kan ha effekt for forbrukerne, sier Klinge til NTB.

Ikke konkret nok

Tidligere i uka la næringsministeren og statsminister Jonas Gahr Støre en plan der flere sider knyttet til dagligvarebransjens praksis skal legges under lupen for å se om sektoren driver på konkurransemessig riktig måte. Fredag skal de to møte aktører fra Coop, Norgesgruppen, Reitan Retail og Oda og leverandørene Nortura og Orkla og snakke om konkurranseforholdene i bransjen.

Forslaget som var oppe i Stortinget torsdag skal stemmes over på mandag. Nå oppfordrer Senterpartiet sin gamle makker i regjering til å stille seg bak forslagene.

– Ap sin plan er ikke omfattende eller konkret nok for å oppnå reelle forbedringer for forbrukerne. Dersom de mener alvor med å svekke kjedemakta, bør de bruke tiden fram til på mandag til å bestemme seg for å gi støtte konkrete tiltak som kan fungere, sier Klinge.

Les også: Hvorfor er det så vanskelig å få matvareprisene ned i Norge?

Les også: Nye dagligvaretiltak fra regjeringen

Les også Kjell Werner: Mat, makt og større avmakt (+)