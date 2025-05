Sp og Frp avvist av Ap i forhandlinger om rusreformen

– Jeg frykter resultatet kan bli en ruspolitikk som er langt mer liberal enn hva regjeringen foreslo, sier Helge André Njåstad til NTB.

«En liberal rusallianse mellom Ap, Høyre og Venstre vil svekke politiets verktøy og sende farlige signaler til ungdom om at narkotikabruk er ufarlig eller sosialt akseptert», heter det i en felles pressemelding fra Senterpartiet og Fremskrittspartiet.

Der skriver de at Arbeiderpartiet har avvist å forhandle med dem om justisdelen av rusreformen, for heller å søke samarbeid med Høyre, Venstre og SV.

Det er partier Sp og Frp omtaler som «avkriminaliseringspartier» som vil prøve å forhandle fram en ruspolitikk Sp mener bryter med Hurdalsplattformen.

– Høyre har hele tiden jobbet for å avkriminalisering og liberalisering i narkotikapolitikken. Dette er trist for alle som jobber for at vi skal ha mere kontroll over narkotikabruken i samfunnet, men vi kan snu det. At Ap velger å gå til Høyre og ikke oss i denne saken er jeg skuffet over, sier Senterpartiets Sandra Borch.