Regjeringen sier nei til å endre tillatelsen til dumping av gruveavfall i Førdefjorden: – Pinlig

Efta-domstolen ga i mars Naturvernforbundet og Natur og Ungdom medhold i at dumping av gruveavfall i Førdefjorden strider med EUs vanndirektiv. Regjeringen sier likevel nei til å trekke tilbake tillatelsen.

– Tilgangen på viktige mineraler var en del av begrunnelsen da tillatelsen ble gitt. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon er behovet for slike mineraler blitt enda viktigere. Det understreker vi nå ved å forklare hvorfor vi mener tillatelsen ikke bør endres, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i en pressemelding.

Spørsmålet om tillatelsens gyldighet er etter regjeringens syn ikke tvilsomt, slås det fast i pressemeldingen.

Saken dreier seg om at selskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å deponere utsprengt gruveavfall fra sin virksomhet i Førdefjorden i Vestland. Totalt er det snakk om 170 millioner tonn.

Skal opp for lagmannsretten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom gikk til sak mot staten, men tapte i Oslo tingrett.

De anket til lagmannsretten, som skal behandle saken i juni. Lagmannsretten ba Efta-domstolen om en vurdering, og i mars ga Efta-domstolen miljøorganisasjonene medhold.

Domstolen konkluderte med at rent økonomiske hensyn ikke er en begrunnelse for å åpne for unntak fra miljømålene i EUs vanndirektiv.

– Klima- og miljødepartementet har vurdert om regjeringens tillatelse til Engebø-prosjektet er i tråd med vannforskriften, i lys av uttalelsen. Regjeringen mener fortsatt at det er tungtveiende forhold som ligger til grunn for tillatelsen og at denne er gyldig, heter det i pressemeldingen fra Klima- og miljødepartementet.

– Av hensyn til forutsigbarhet for selskapet, er det viktig at det ikke er tvil om hva som er regjeringens syn på gyldigheten av tillatelsene. Selskapet har innrettet seg etter en gyldig tillatelse og investert betydelige ressurser i prosjektet, sier Bjelland Eriksen.

– En utrolig ignoranse

SVs Lars Haltbrekken reagerer kraftig.

– Det er pinlig å se på at klimaministeren overser faglige råd, internasjonale organ og ikke minst naturhensyn, for å tjene penger. Dette er en av de største miljøødeleggelsene på mange år, dette er en helt utrolig ignoranse fra Bjelland Eriksen, sier han.

MDGs Une Bastholm blir provosert.

– Dette er rett og slett utrolig fortvilende og provoserende, sier hun.

– Regjeringen befinner seg langt inne i bakvendtland når de bruker beredskap og sikkerhet som argument for å fylle en rik og levende fjord med gruveavfall. I urolige tider er det viktigere enn noen gang å beskytte de økosystemene og fiskeressursene som har stått for matforsyningen vår i tusenvis av år, legger hun til.

Anlegget åpnet torsdag

Torsdag var det offisiell åpning av mineralanlegget på Engebø, og dermed er også deponeringen av gruveavfallet i gang.

– Vi er inne i en opptrappingsfase av anlegget og produserer mineraler løpende. Vi har tillatelse og konsesjon til å ta ut disse mineralene og i den forbindelse også deponere restavfall. Vi følger våre planer og tillatelser og rapporterer til myndighetene om hvordan vi gjør dette, skriver administrerende direktør Finn Ivar Marum i en sms til NTB.

– Restmineralene deponeres i fjorden i henhold til vår tillatelse, legger han til.

