Norge tar imot flere pasienter fra Gaza

– Den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal. Helsevesenet er nesten ødelagt, og sykehusene som fortsatt er i drift, har vanskelig for å behandle komplekse skader og livstruende sykdommer. Regjeringen har derfor besluttet å ta imot inntil 15 nye pasienter til Norge i år, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Dette kommer i tillegg til omfattende norsk humanitær hjelp til befolkningen i Gaza, ifølge Støre.

I fjor besluttet regjeringen å ta imot inntil 20 pasienter fra Gaza for behandling hos norsk spesialisthelsetjeneste. 5. mai ble de siste to pasientene evakuert til Norge, og samtlige pasienter har mottatt eller mottar nå medisinsk behandling, opplyser regjeringen.

Siden sommeren 2024 har totalt 206 pasienter og 450 medfølgende blitt evakuert fra Gaza og Egypt til 13 europeiske land gjennom en EU-ledet ordning som også Norge er en del av.

– Ambisjonene må være høyere

– Det er positivt at Norge nå tar imot flere pasienter fra Gaza. Dette er et viktig signal i en situasjon der helsevesenet er i ferd med å bryte fullstendig sammen. Men vi mener samtidig at ambisjonene må være langt høyere, sier generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge.

Hun viser til nye tall fra FN om at over 10.500 pasienter, inkludert mer enn 4000 barn, fortsatt venter på å bli evakuert.

– Det viser hvor enormt behovet er. Norge må bruke sin posisjon til å legge press på Israel og samarbeidspartnere for å sikre at flere pasienter får tilgang til livreddende hjelp, sier hun.

Umenneskelig situasjon

– Norge er den fjerde største bidragsyteren for mottak av pasienter. I tillegg stiller vi vårt spesialutstyrte medisinske evakueringsfly til disposisjon for evakuering til andre europeiske land, sier Støre.

Situasjonen på Gaza er umenneskelig, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til Israels opptrapping av krigføringen og den elleve uker lange blokaden av nødhjelp.

– Denne hensynsløse behandlingen av sivilbefolkningen i Gaza er dypt rystende, totalt uakseptabel og fordømmes på det sterkeste. Norge har gjentatte ganger bedt Israel om umiddelbart å legge til rette for full tilgang for FN og humanitære organisasjoner, slik at livsnødvendig hjelp kommer fram til alle som trenger det, sier han.

Siden krigen startet, har israelske myndigheter nektet kronisk syke pasienter fra Gaza å få behandling ved sykehus på Vestbredden og i Øst-Jerusalem. Derfor befinner det seg tusenvis av pasienter i Gaza med livstruende kroniske sykdommer. De har alle akutte behov for spesialisthelsetjenester, forteller han.

62 personer har kommet til Norge

I tillegg til å ta imot 20 pasienter, har Norge også tatt imot et begrenset antall medfølgende. Totalt har 62 personer kommet til Norge. De fleste pasientene har vært barn, som har kommet sammen med sine pårørende, ifølge pressemeldingen.

Disse utgjør en del av årets ramme for kvoteflyktninger til Norge, der regjeringen har vedtatt en øremerket andel på totalt 100 personer fra Gaza som kommer gjennom evakueringsordningen. Pasienter og medfølgende skal bosettes i utvalgte kommuner.

