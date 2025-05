Mannen som er siktet for drap på Dokka, nekter straffskyld

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Mannen har valgt å samtykke til varetektsfengsling slik at politiet kan etterforske saken på best mulig måte, men erkjenner ikke straffskyld, opplyser Fremstad.

Hans klient er siktet for drap på en mann i 40-årene på Dokka i Innlandet onsdag kveld.

Dagens fengslingsmøte ble gjennomført som kontorforretning uten siktede til stede, ettersom han har samtykket til fengsling.

Politiet opplyser til Oppland Arbeiderblad at begjærer mannen fengslet for fire uker med brev- og besøksforbud, – to av disse i isolasjon.

Ifølge Fremstad motsetter hans klient seg restriksjoner og isolasjon.

Avhørt

Siktede ble avhørt torsdag kveld, og han erkjenner ikke straffskyld. Hva mannen har forklart om hendelsen som skjedde onsdag kveld, kan politiet ikke opplyse om nå da det er tidlig i etterforskningen og sakens dokumenter er klausulert, heter det i en pressemelding fra politiet.

Meldingen om hendelsen kom klokka 22.52 onsdag.

– Politiet mottok melding fra en privatperson og rykket ut til stedet. Det ble gjort førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, har politiadvokat Ragnhild Vik i Innlandet politidistrikt tidligere opplyst.

Var bekjente

Det er bekreftet at avdøde og siktede var bekjente. Politiet har ikke ønsket å gå nærmere inn i hva de vet om relasjonen mellom de to.

De to involverte er kjent av politiet fra før, og den siktede er også tidligere domfelt. Avdøde skal obduseres.

Politiets kriminalteknikere jobber fortsatt ved to adresser på Dokka, der drapet skjedde og boligen til den siktede, der han ble pågrepet.

Pårørende vil i løpet av dagen få oppnevnt bistandsadvokat.

