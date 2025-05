Politiet: Personen som styrte skipet som grunnstøtte i Trondheimsfjorden, kan ha sovnet

Han er påtaleansvarlig i Trøndelag politidistrikt.

Politiet har med dette en klar indikasjon på medvirkende årsak til grunnstøtingen torsdag, der konteinerskipet NCL Salten braste inn i fjæra på Byneset.

Det var én person på brua, han styrte skipet, som ikke endret kurs inn Trondheimsfjorden da det skulle.

Adresseavisen og NRK har også erfart at personen på brua kan ha sovnet.

– Vi registrerer at politiet sier at de mistenker en person etter gårsdagens hendelse, og vi bistår fortsatt politiet i deres arbeid. Vi gjennomfører også interne undersøkelser, men ønsker ikke å spekulere i årsak før myndighetene har konkludert, skriver rederiet North Sea Container Line (NCL) i en pressemelding fredag formiddag.

Sørensen sier mistenkte ikke var kaptein på båten, men hadde ansvaret for å navigere skipet da det styrte rett mot land. Ingenting tilsier at det ble forsøkt noen unnamanøver rett i forkant av grunnstøtingen.

Utelukker flere teorier

Etterforskningsleder Per Christian Stokke ved Trøndelag politidistrikt sa til Adresseavisen torsdag at personen på brua har formelt status som mistenkt etter hendelsen.

Vedkommende er mistenkt for overtredelse av Skipssikkerhetslovens paragraf 14: «Et skip skal navigeres slik at det ikke oppstår fare for liv og helse, miljø eller materielle verdier».

I politiets arbeid er det kommet fram at det ikke skal være snakk om et illebefinnende og heller ingen indikasjoner på teknisk svikt på fartøyet. Det er også gjort undersøkelser som utelukker at ruspåvirkning kan ha vært medvirkende.

Ingen kommentar fra rederiet

Administrerende direktør Bente Hetland i NCL har foreløpig ikke svart på uttalelsene om at personen som styrte skipet, kan ha sovnet.

I en kommentarer fredag nevner NCL ikke påstanden, men skriver at de er glade for at ingen ble skadet i forbindelse med gårsdagens grunnstøting, og at alle er trygge – både på land der skipet grunnstøtte og om bord.

– Dette er fortsatt en pågående redningsaksjon, og vår høyeste prioritet er å få til en trygg og sikker berging og få skipet trygt i havn der undersøkelser kan fortsette.

Foreløpig har forsøk på berging mislyktes.

– Det er viktig at alle involverte parter har en felles forståelse av risiko og fremgangsmåte før neste bergingsforsøk.

Også politiet i Trøndelag vil komme med supplerende informasjon fredag formiddag.

