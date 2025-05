Leverpostei-prisen bekymrer Støre – etterlyser flere svar

Av Edvin Strømme/NTB

– Vi har fått en god del svar, men det er en del spørsmål som det ikke er gode nok svar på, sa Jonas Gahr Støre (Ap) etter en rekke møter med dagligvarebransjen.

Representanter for dagligvarekjedene møtte fredag opp på Statsministerens kontor. Rema, Coop, Norgesgruppen og Oda var alle invitert, i tillegg til leverandørene Nortura og Orkla, for å legge fram sitt syn på konkurranseforholdene i dagligvarebransjen.

– Vi ønsker å se hvordan hele verdikjeden fungerer, fra et produkt blir til, til du har den i handlekurven. Og der er det mange ledd, fortalte Støre til NTB.

Advarer mot mer regulering

Og nettopp hele verdikjeden er det Norgesgruppen, som står bak blant annet Meny og Kiwi, mener står bak prisstigningen.

– Vi har forståelse for at mange synes at maten i Norge har blitt dyr de siste årene. De økte prisene er et resultat av økte kostnader i hele verdikjeden, og vi ser at dette har skjedd i hele Europa, sier Runar Hollevik, konsernsjef i Norgesgruppen.

Han advarer mot at mer regulering kan gjøre forholdene verre for forbrukeren.

– Flere av de forslagene om regulering som har vært oppe i debatten i det siste, vil rett og slett ha motsatt effekt, og øke prisen for forbrukeren. Det vil vi advare mot, sier Hollevik.

Leverpostei-bekymring

Støre er bekymret for at prisen på handlekurven stiger mer enn prisen på andre varer. Han sier han blant annet etterlyser svar på hvorfor enkelte varer har gått veldig opp i pris «uten at det helt tilsynelatende er forklarlig.»

– Jeg har forfulgt dette temaet med leverpostei, som jeg for øvrig ivrig spiser selv, som plutselig går opp 80 prosent, uten at det kan forklares i råvarepriser. Noen forklaring kan man ta på råvarer, men her er det åpenbart at det skjer ting på veien inn i butikkhyllene.

Vil ha tøffere konkurranse

Med over 95 prosent av markedsandelen fordelt hos Norgesgruppen, Coop og Rema er det ikke mange andre som har sluppet til. En av aktørene som har klart å få fotfeste i det norske dagligvaremarkedet, er Oda.

Administrerende direktør André Knüppel er klinkende klar på at mer konkurranse vil bety lavere priser for forbrukerne.

– Konkurransen kan bli mye bedre, og den kan bli mye bedre gjennom å slippe inn flere aktører.

Til NTB sier Knüppel at regjeringen var svært opptatt av å lytte til dem.

– De ville lytte ettersom vi er en liten aktør, og en av dem få som fortsatt finnes etter ti år, det finnes andre aktører som har kommet, Lidl er et bra eksempel. Og da er de opptatt av å forstå og lytte til hva som er viktig for en liten aktør som oss.

Trekker fram kassearbeiderne

I jakten på lavere matvarepriser understreket Støre at han anerkjenner butikkmedarbeiderne.

– Dette er ikke noe kritikk eller angrep på dem. Særlig vil jeg trekke fram hun eller han som sitter i kasse, og som ofte får frustrasjonen fra kunder som opplever at her var det rare ting, eller det er noe med bonusprogrammer og tilbudspriser som ikke stemmer.

Møtene fredag stilnet ikke statsministerens bekymringer. Han sier han vil jobbe videre med spørsmål om matvareprisene kontinuerlig.

