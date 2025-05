Elleve personer fornærmet etter trusselsituasjonen i Rødberg – kan bli flere

– Han er nå siktet for trusler, kroppskrenkelser og skadeverk, opplyser politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen i Sørøst politidistrikt i en pressemelding.

Det var klokken 12.36 torsdag at politiet fikk melding om en mann som opptrådte truende i Rødberg sentrum nord for Kongsberg. I følge meldingen skulle mannen være i besittelse av flere farlige gjenstander, blant annet øks og kniv. Et stort antall politiressurser ble sendt til stedet i forbindelse med oppdraget.

Mannen, som er i slutten av 30-årene forlot stedet og dro til et hyttefelt i nærheten hvor han ble isolert av politiet. I forbindelse med pågripelsen ble mannen skutt i beinet. Mannen ble fløyet til sykehus der han fikk behandling for skuddskadene.

Flere til legevakt

– Jeg vet ikke noe mer om tilstanden hans eller omfanget. Han har ikke vært i stand til å la seg avhøre ennå, og dermed er det heller foreløpig ikke berammet noe fengslingsmøte, sier Svane Mathiassen til NTB.

– Det er per nå elleve personer som er ansett for å være fornærmet, sier hun, og legger til at alt tyder på at siktelsen vil bli utvidet.

– Det er flere personer enn de elleve til nå som vi vet om, men som ennå ikke er blitt avhørt, men har vært i kontakt med politiet. Det er flere som har vært hos legevakt, sier hun.

Minst én av disse ble lettere skadet og fikk tilsyn av helsevesenet etter hendelsen.

Tilfeldige ofre

– Det er ikke flere enn den ene fornærmede som er blitt lettere skadet, så vidt vi vet nå. Han har ikke brukt kniv eller øks mot noen av de fornærmede, bare truet, men har dyttet og sparket, sier Svane Mathiassen.

Hun opplyser at mannen i slutten av 30-årene er kjent av politiet fra før, men ikke er det hun vil kalle for en typisk kjenning.

– Vi har heller ingen grunn til å tro annet enn at ofrene var tilfeldige. Mannen er ikke bosatt i området, men hadde midlertidig tilhold på en hytte, understreker hun.

Spesialenheten etterforsker skytingen mot mannen, og politiet kan derfor ikke kommentere dette ytterligere. En tjenesteperson har status som mistenkt og to tjenestepersoner som vitner.

Har fått oppnevnt forsvarer

Politiet etterforsker saken videre, og vil innhente vitneopplysninger for å kartlegge mannens bevegelser.

Den siktede har fått oppnevnt advokat Fredrik Neumann som forsvarer.

– Jeg har foreløpig ingen opplysninger i saken, sier Neumann til NTB.

Hans klient er innlagt på sykehus og han har ikke fått snakket med ham ennå.

Les også: Trusselsituasjonen i Rødberg: Mann skutt i beinet under pågripelse