Årets nypoteter er allerede klare: – Helt unikt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Dette er helt unikt. At vi kan servere nypoteter allerede i mai, kan knapt ha skjedd før, sier Bamas potetsjef Devi Ahuja i en pressemelding fredag.

Potetene kommer til å være i butikken én uke tidligere enn i fjor, bekrefter Gartnerhallen.

– Vi har aldri tidligere kommet i gang med ordinært salg i butikkene så tidlig, opplyser Gartnerhallens organisasjonssjef Arve Gladheim til NTB.

– Kan klimaendringene ha spilt en rolle?

– Det har vært en rekordtidlig vår. Det er naturlig å tenke at det er som følge av klimaendringene, sier Gladheim, som samtidig understreker at vårværet av erfaring varierer, og at nypotetene kan komme senere neste år.

Fredag ble det høstet nypoteter i blant annet Reddal i Grimstad kommune, og tidlig neste uke starter pakkingen slik at de kan sendes ut til butikkene.

– Det at nypotetene kommer allerede i mai, tror jeg aldri har skjedd før, sier daglig leder ved Reddal Fellespakkeri, Knut Salve Lunden, som har holdt på med potet i over 45 år.

Han forteller at årets nypoteter samtidig har krevd en del ekstraarbeid som følge av manglende nedbør.

De første partiene med nypoteter kommer både fra Reddal og Brunlanes i Larvik, deretter følger Jæren, Lærdal, Sunndal og etter hvert Frosta, ifølge Bama.

Les også: Potet: Fra hungersnød til økt søndagsfyll (+)

Les også: Denne rimelige potetkaken tar kaka