Ansatt alvorlig skadet i knivstikking på Haugesund sykehus

Politiet rykket ut til det de omtalte som pågående livstruende vold etter at en mann ble knivstukket og alvorlig skadet på Haugesund sykehus.

Det er kontroll på gjerningspersonen, som er en kvinne i 20-årene. Hun ble pågrepet på stedet etter få minutter, opplyser Sørvest politidistrikt. Kvinnen er en pasient opplyser sykehuset til NRK.

En mann i 60-årene fremstår alvorlig skadet og får behandling ved traumemottak. Mannen er ansatt ved sykehuset, opplyser administrerende direktør Anders Hovland ved Helse Fonna til NRK og Haugesunds Avis.

Mannens pårørende er varslet, ifølge begge de to mediene.

– Flere vitner til hendelsen

– Det er en tragisk hendelse. Den ansatte som er rammet, får nå medisinsk oppfølging. Gjerningspersonen er som kjent tatt hånd om, og vi jobber med å ta vare på de andre ansatte, sier Hovland.

Innsatsleder Gunn Beate Stendal sier at politiet vet at det var flere til stede som så hendelsen, og disse er ivaretatt og avhørt for å få vitneobservasjoner. Det er beslaglagt en kniv på stedet.

Politiet vil ikke gå i detalj på hva slags kniv, og sier at det gjenstår å se om det er en kniv som er medbrakt eller en kniv som er funnet.

Meldingen om hendelsen kom inn til politiet klokka 12.43, og første politipatrulje ankom akuttmottaket fire minutter senere.

Grep inn før politiet kom

Hendelsen ble kategorisert som en PLIVO-hendelse, som er en forkortelse for pågående livstruende vold.

– Politiet var veldig kjapt på stedet sammen med brannvesen og ambulanse. Da var det allerede vedkommende tatt kontroll på av personer på sykehuset. Da var det bare å følge opp og få kontroll på vedkommende.

Innsatslederen sier at det var noen som grep inn for å få kontroll på personen, og at disse personene blir ivaretatt.

Ansatte preget

Klinikkdirektør Kenneth Eikeset i Helse Fonna sier at hendelsen preger de ansatte ved sykehuset.

– Vi er vant med å hjelpe folk, og det å bli utsatt for denne type hendelser skaper en utrygghet blant helsepersonell, sier han til NRK.