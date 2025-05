Ansa: Harvard-beslutning kan ha store konsekvenser for norske studenter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I studieåret 2023–2024 var det 18 norske studenter ved det amerikanske eliteuniversitetet, viser tall fra Lånekassen.

Torsdag kunngjorde den amerikanske administrasjonen at de trekker tilbake Harvards tillatelse til å ta opp internasjonale studenter. Harvard mener avgjørelsen er ulovlig.

– Dette er et hårreisende tiltak som kan ha store konsekvenser for de norske studentene. Vi følger opp med våre medlemmer i det som nok blir en kaotisk periode fremover for dem, sier Ansa-president Øyvind Bryhn Pettersen.

Holder informasjonsmøte

Trump-administrasjonen truer nå andre universiteter med lignende grep, blant annet står Columbia University i New York i faresonen.

Ansa holder i juni et informasjonsmøte for alle som skal studere i USA til høsten.

– Vi har også et tillitvalgsapparat i USA, og et fellesskap når man kommer dit. Det håper vi kan være med på å trygge de som skal ut, sier Bryhn Pettersen.

Tiltaket mot Harvard ses på som en opptrapping i administrasjonens forsøk på å presse universitetet til å rette seg etter president Donald Trumps krav. Universitetet er anklaget for å legge til rette for vold, antisemittisme og samarbeid med det kinesiske kommunistpartiet på universitetsområdet.

I tillegg til at universitet ikke lenger kan ta opp utenlandske studenter, får tilbaketrekkingen av tillatelsen store konsekvenser for tusenvis av utenlandske studenter som allerede studerer og jobber på Harvard.

De må nå belage seg på å bli overført til andre studiesteder.

Håper det blir en løsning

Ansa beskriver beslutningen som utrolig trist, og de understreker at Harvard er et attraktivt studiested for mange nordmenn.

– Enda tristere er det at studenter føler de ikke kan benytte seg av grunnleggende politiske rettigheter og akademisk frihet, sier Bryhn Pettersen.

Ansa stiller seg sterkt kritisk til at administrasjonen går etter internasjonale studenter med represalier på denne måten, tilføyer han.

– Studenter har en urokkelig rett til ytringsfrihet, også i utlandet, og skal ikke frykte for studieplassene sine. Slik skal det ikke være, og vi er glad for å se Harvard bestride dette nå, og vi håper de kommer til løsning, sier Ansa-presidenten.

