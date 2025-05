Andersens forsvarer: Hvorfor skulle han falle sin beste venn i ryggen?

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Hovedspørsmålet for oss i denne saken er om det er en reell mulighet for at Viggo Kristiansen var på åstedet, sa advokat Svein Holden – Jan Helge Andersens forsvarer – da han innledet forsvarets prosedyre i Gulating lagmannsrett fredag morgen.

Hvis svaret er ja på det spørsmålet, må retten frifinne Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia for 25 år siden, ifølge forsvareren.

– Er man 95 prosent sikker på at Andersen er skyldig, og 5 prosent sikker på at Kristiansen er skyldig, så er det riktig at begge frifinnes, sa han.

Behandlingen av Andersens anke i Gulating lagmannsrett er inne i sin siste dag. Den blir tatt opp til doms etter noen avsluttende kommentarer fra partene fredag ettermiddag.

– Nært, tett og godt

Holden la i prosedyren opp til at det har formodningen mot seg at Andersen i 2000 skulle rette en falsk anklage mot sin daværende bestekamerat. Forholdet dem imellom var «nært, tett og godt», det var ikke noe motsetningsforhold mellom dem i mai 2000, anførte han.

– Hvorfor falle sin aller beste venn i ryggen og anklage ham for å ha tatt del i disse forferdelige handlingene? Hva er det som kan få Andersen til å gjøre noe slikt overfor Viggo Kristiansen? spurte forsvareren.

Holden mener saken nå står i en vesentlig annen stilling enn da Andersens ble domfelt i tingretten, på tre punkter:

Hvor var Viggo?

Hvor var Viggo Kristiansens telefon klokka 18.57 den 19. mai 2000? Andersen har gitt motstridende opplysninger om hvor han og Kristiansen befant seg fra de gikk fra bommen i utkanten av Baneheia til de møtte jentene.

– Dette fanget vi ikke opp tingretten, men det kommer til å bli tatt i prosedyren nå, sa Holden.

Aktoratet har lagt avgjørende betydning på at telebeviset, som omfatter tekstmeldinger på gitte tidspunkter, i praksis utelukker Kristiansen som gjerningsmann.

Nye vitneobservasjoner

Vitneobservasjonene til det daværende ekteparet Jaktevik. De har ikke forklart seg for retten tidligere. Vitneprovet deres ble lagt bort i de opprinnelige etterforskningen, til tross for at de tydelig hevder det var Kristiansen de så rundt 100 meter fra åstedet i tidsrommet da drapene skjedde.

– Dette er observasjoner som etter vårt syn er svært viktige. Det er komplett uforståelig at dette aldri har vært et tema i saken før nå, sa Holden.

Overdriver DNA-funnene

Forsvarerne mener DNA-sporet er endret. Forsvarernes egen sakkyndige var i rettssalen og forklarte seg om sine analyser.

– Nok en gang søker påtalemyndigheten å utfordre grensene for hva som med sikkerhet kan utledes av DNA-analyser. Vi vil invitere retten til å utvise vesentlig mer varsomhet enn påtalemyndigheten når det gjelder å slå fast hva som med sikkerhet kan legges til grunn, sa Holden.

