Høyre sier ja til ny samtykkelov – sikrer flertall på Stortinget

– Jeg er glad for at Høyre sikrer flertall for en ny samtykkelov. Hver femte kvinne rapporterer å ha blitt voldtatt, og tallene øker. Voldtekt, uansett om det rammer kvinner eller menn er et stort samfunnsproblem, sier Bruflot til avisen.

Lovforslaget ble lagt fram av justisminister Astri Aas-Hansen (Ap) i april. Mange beskriver loven som at «bare ja betyr ja».

Allerede da var det klart at flere partier ville støtte den nye loven. Rødt, SV, MDG, Venstre og KrF har lenge støttet opp om en samtykkelov.

Senterpartiet har ifølge TV 2 vært på vippen grunnet lovteksten i forslaget, men Høyres ja betyr at loven etter all sannsynlighet vedtas.

– Med dagens lov er det ikke en voldtekt selv om den utsatte gråter, vrir seg unna eller sier stopp, sier Bruflot til VG.

