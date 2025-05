Varsler sommerprishopp på kjøtt og egg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prisoppgangen er vedtatt av konsernstyret i Nortura, skriver Nationen.

Konsernet har vedtatt en prisøkning på 2 kroner per kilo på storfekjøtt og egg, 3 kroner på lammekjøtt og 1,50 kroner på svinekjøtt.

Dette tilsvarer en prisøkning på 2,7 prosent for storfe, 7,17 prosent på egg, 3,45 prosent på lam og 3,3 prosent på svinekjøtt, målt mot inneværende halvår.

Prisøkningen på storfe er den første siden det bygde seg opp et overskudd av storfekjøtt fra høsten 2022, som førte til et ekstraordinært priskutt i august 2023. Reguleringslageret, der overskuddskjøttet er blitt lagret, anslås å være tomt i løpet av første halvår.

Det har lenge vært eggmangel i Norge og stort behov for import. Nå venter Nortura at underskuddet av norske egg gradvis reduseres gjennom året.

– Svak krone og høye priser i EU gir et unormalt sterkt tollvern for egg og eggprodukter. Jordbruksavtalen og prognosert kostnadsutvikling for andre halvår forventes ikke å ha noen større påvirkning på markedsbalansen, skriver konsernet ifølge Nationen.

