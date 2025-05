Tidligere stortingsrepresentant for Høyre Morten Steenstrup er død

– Det er med stor sorg at familien må meddele at vår kjære Morten, pappa, bror, svigerfar, morfar og farfar er død. Livsgnisten til Morten var stor og han kjempet mot kreften til siste slutt, skriver familien på Steenstrups Facebook-profil

– Morten sovnet stille inn i sitt hjem på Nordstrand torsdag 22. mai.

Bare seks dager tidligere skrev 72-åringen selv at han endelig var ferdig med en bok om sitt eget liv.

Skrev bok

– Dette prosjektet har holdt meg i live. Jeg har levd i nesten to og et halvt år med diagnosen glioblastom, mens det normale er under halvparten. I boka kan du lese om det jeg mener er et rikt liv, fylt av fantastiske mennesker, skrev Steenstrup.

Steenstrup satt på Stortinget for Høyre i to perioder fra 1981 til 1989. Han var også statssekretær for finansminister Rolf Presthus, og i en kort periode også statssekretær for statsminister Kåre Willoch. I 2022 ble han valgt som leder i Oslo Høyre.

Etter at han gikk ut av Stortinget startet han sitt eget advokatfirma som skulle utvikle seg til SANDS advokatfirma med over 200 ansatte over hele Norge, skriver Advokatbladet.

Brennende engasjement

Partileder Erna Solberg i Høyre skriver at det er med stor sorg hun mottok meldingen om at Steenstrup var død.

– Jeg har kjent Morten i mange år og fulgt engasjementet hans helt fra Unge Høyre og tiden som ung stortingsrepresentant og statssekretær, til innsatsen som gründer i advokatfirmaet og som bystyremedlem og leder av Oslo Høyre, skriver Solberg i en uttalelse torsdag.

– Gjennom alle disse årene har Morten hatt et brennende engasjement for det han trodde på, og det engasjementet var til stede helt til siste slutt. Jeg er takknemlig for at Morten brukte sitt engasjement i Høyre, skriver partilederen.