Status: Så mye likere er Frp og KrF blitt

Alt før KrFs landsmøte sent i april ble KrF opplevd som tøffere i klypa politisk. På landsmøtet la partiet om kursen om både elektrifisering av oljeindustri – og gikk eksempelvis for bevæpning av politiet.

– En bra retning, sa Frp-leder Sylvi Listhaug om KrF til Vårt Land etterpå.

Har KrF valgt seg Frp-saker?

Fortsatt kolliderer KrF og Frp totalt i omstridte verdispørsmål som surrogati, dødshjelp og milliardoverføringer til bistand. Her er de «erkefiender».

Men om havvind, skatt, språkkrav og narkohunder som skal snuse i skolegårder har KrF flyttet seg. I flere saker har de landet der Frp har «originalen». Og KrFU har presset på.

– Har KrF tatt politiske steg nærmere Frp?

– Vedtakene er jo mer en erkjennelse av at virkeligheten har endret seg og at samfunnet og utfordringene vi står overfor er andre enn for 20 år siden, svarer KrFU-leder Hadle Bjuland.

Da flaggloven ble endret: Frp var der KrF ville vært

Hvor likere har de to partiene blitt? De fleste av programpunktene Vårt Land har gjennomgått havnet i skyggen av saken med mest blest under KrFs landsmøte: «Flaggforbudet».

KrF ønsket forbud mot å flagge med annet enn norsk, samisk og kvensk flagg ved offentlige skoler. I offentligheten ble det tolket som et forbud mot regnbueflagg.

KrF-profiler forklarte at partiet egentlig bare gikk tilbake til egen politikk, som deltakelsen i Solberg-regjeringen hindret partiet å stemme for da flaggloven ble endret våren 2021.

Den gang var det ett parti som ville beholde loven så streng som den var. Det var Frp.

Skattelette til barnefamilier? To partier er blitt likere

Om de er blitt en tanke likere i flaggsyn, splitter også familiepolitikk mindre enn før. Frp har lenge lovet at foreldre selv skal få avgjøre fordeling av fødselspermisjonen. I april skrotet også KrF tredelingen – og gikk over til fri fordeling av permisjon.

I det som skal være en av KrFs største satsinger i valgkampen – «baby-bonus» – er KrF og Frp også mer på lag.

KrF annonserer alt med «skattelette» til familiene. Det handler om skattefradrag på 50.000 kroner året for første og andre barn. Og har du tre? Da er fradraget hele 200.000.

Så fulgte Frp opp: Uken etter vedtok Frps landsmøte å igangsette arbeid for en «liberalistisk flerbarnspolitikk». Blant annet skal foreldre som får barn nummer tre få «betydelige lettelser» i inntektsskatten, eksempelvis fem-ti prosent i skattelette fram til barnet er fylt 18 år.

IKKE ALENE: Partileder Sylvi Listhaug og nestleder Hans Andreas Limi under Frps landsmøte tidlig i mai. Listhaug har merket seg at KrF uken i forveien vedtok flere punkter hun mener bringer partiet nærmere Frp. (Heiko Junge/NTB)

Her går de to mer i takt – slik har KrF endret seg

Akkurat om baby-bonus var altså KrF først ute. I et knippe andre tunge nasjonale politiske spørsmål har Frp vært foran – og KrF havnet på lag, viser Vårt Lands gjennomgang.

Havvind: I lang tid har Sylvi Listhaug og Frp tordnet mot «sløsing» av milliarder på subsidier til utbygging av havvind. Partiet vil fjerne alle indirekte og direkte subsidier til vindkraft.

I april snudde KrF og lover nå å «kutte subsidiene til havvind». I det forrige programmet ønsket KrF «modeller for offentlig støtte og finansiering som kan sikre utbygging» innenfor flytende havvind. Også i et annet beslektet tema flytter KrF på seg:

Elektrifisering: KrF vedtok å reversere elektrifisering av Melkøya og heller kreve bruk av CO₂-fangst og lagring. Partiet sier også nei til kraft fra land til å elektrifisere installasjoner på sokkelen.

Omtale av elektrifisering i det nye programmet er slanket ned sammenlignet med forgjengeren. Forrige versjon lovet eksempelvis partiet «tydelig strategi for avkarbonisering og elektrifisering på alle områder».

Både lyden av Frp i debatter – og partiets program – viser et parti svært kritisk til elektrifisering av sokkelen.

Kjernekraft: I januar 2023 var Frp først ut av stortingspartiene med å åpne for kjernekraft i Norge. I april samme år fulgte KrF etter – og i det nye programmet er partiet pådriver for kjernekraft.

KrF lover velgerne «små modulære reaktorer» på plass innen 2040.

Formuesskatt: Fremskrittspartiet vil fjerne formuesskatten helt. Men for KrF var det nyorientering å vedta fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital og dermed bidra til full borgerlig samling i spørsmålet.

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner

Tøffere politi, tøffere språkkrav. Frp var først

På minst tolv felt i KrFs nye program er partiet blitt likere Frp, viser Vårt Lands sjekkerunde. Partiet har fulgt etter i kriminalpolitikk – og på andre felt:

Bevæpning: KrF åpnet i likhet med flere partier for generell bevæpning av politiet. Det ønsket har Frp blant stortingspartiene vært nærmest alene om fram til i år.

Narkohunder: KrFU fikk gjennomslag i moderpartiet for økt bruk av narkotikahunder, «både i skolegården og på offentlige steder». Men alt tidlig i september i fjor gikk Frp-leder Sylvi Listhaug tungt ut for å få gjeninnført muligheten for å slippe narkotikahunder inn i skolene.

Språkkrav: KrF vil nå ha et nasjonalt norskkrav i eldreomsorgen for ansatte med pasientkontakt. Det har vært kampsak for Frp i en årrekke, med forslag både i 2021 og 2023.

Obligatorisk reise: Alle ungdomsskoleelever på obligatorisk skoletur til tidligere konsentrasjonsleirer i utlandet er nytt løfte på KrFs meny. Formål: Lære om Holocaust.

Frp og Rødt fikk i fjor avstemning i Stortinget om å be regjeringen sørge for at samtlige norske skoleelever fikk en slik mulighet. Den gang stemte for øvrig KrF imot Frps fremstøt.

Samarbeidet med Israel skal øke – på litt ulikt vis

Under årets landsmøte justerte KrF programformuleringer om Israel. I dagens dramatiske situasjon har partiet føyd inn ny formulering om å «jobbe for tettere diplomatisk samarbeid mellom Norge og Israel». Målet er å gjenoppbygge tilliten mellom det israelske folket og Norge.

Frp vil ikke bare jobbe for økt samarbeid, men også økt «samhandel» med Israel.

Begge partier har etter vårens landsmøter brodd mot å slippe inn interesseorganisasjoner i skolen. For KrFs del handler dette mye om innpass for Rosa kompetanse.

FLYTTE POLITIKK: Lederen i Kristelig Folkepartis Ungdom, Hadle Bjuland, under partiets ekstraordinære landsmøte i januar. Under det ordinære landsmøtet helgen etter påske fikk han og KrFU jobbet inn politikk i partiprogrammet som også Frp ivrer for. (Erlend Berge)

Er det Frp som har inspirert dem? KrFU-Bjuland svarer

Mange av KrFs nyorienteringer skyldes at KrFU har drevet sakene fram.

– Har dere hentet inspirasjonen fra Frp, Bjuland?

– I KrFU bruker vi sjelden Frp som inspirasjonskilde. Flere aktører enn Frp har eierskap i saker vi vedtok. At vi ønsker språkkrav i eldreomsorgen, er noe eksempelvis Sykepleierforbundet er tydelige på at de ønsker.

I intervju med Vårt Land fastslo Frp-leder Sylvi Listhaug at KrFs nyorienteringer bringer partiene nærmere.

– Det er klart at jo mer vi har til felles, til lettere er det jo sånn sett å samarbeide, sa Listhaug.

At KrF og Frp kan finne sammen er «styrke» – ikke «svakhet»

– Har Listhaug rett i dette?

– Jeg tror ikke det vil være lettere å samarbeide med Venstre enn Frp. KrF kommer til å spille en viktig rolle på ikke-sosialistisk side i å være den kraften som kan samle – men også få gjennom vår politikk, svarer KrFU-lederen.

Ved et borgerlig flertall antar Bjuland at alle fire partier må sette seg ned for å for å finne ut av et regjeringsgrunnlag.

– Der tror jeg at Frp og KrF kan finne sammen på flere områder, og det er en styrke og ikke en svakhet ved et regjeringsprosjekt, sier han.

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)