Riverton-vinner Jørgen Gunnerud er død

Gunnerud døde onsdag 21. mai som følge av komplikasjoner under en hjerteklaffoperasjon, skriver Kolon forlag.

– Det er altfor tidlig og vi sørger over tapet av en usedvanlig god forfatter, et fint menneske med et varmt hjerte, et skarpt blikk og en rask, for ikke å si treffende replikk, skriver forlaget.

Gunnerud vant Rivertonprisen i 2007 for «Høstjakt». Han debuterte som forfatter i 1994 med krimromanen «Raymond Isaksens utgang». Hovedpersonen i bøkene hans er Kripos-etterforskeren Knut Moen, skriver VG.