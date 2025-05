Politiutdannede kommer raskere ut i jobb – flere i fast stilling

93 prosent av de som ble uteksaminert i 2024, er i jobb i politietaten per 30. april, kommer det fram i Politidirektoratets jobbtall for 1. tertial i 2025.

Dette er omtrent like mange som ved årsskiftet, men andelen som er i fast jobb, har økt kraftig. 60 prosent av de som har fått jobb i etaten, er i faste stillinger, en tredobling fra forrige måling.

For kullet som ble uteksaminert året før, er 92 prosent i jobb i etaten, hvorav 79 prosent er i fast stilling. Ved forrige måling var andelen kun på 46 prosent.

Det er viktig at flest mulig kommer raskest mulig ut i jobb etter endt utdanning, mener prorektor for utdanning Kjell Eirik Mortensen ved Politihøgskolen.

– Vi har all grunn til å tro at usikkerhet rundt jobbutsikter spiller inn med tanke på søkerinteresse til politiutdanningen. Vi trenger mange og godt kvalifiserte søkere til et av velferdsstatens viktigste yrker. Nå er vi inne i en gledelig utvikling, og det er å håpe at denne holder seg, sier han.

Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen (Ap) sier også at utviklingen er gledelig.

– Regjeringen har hatt en historisk satsing på politiet som en viktig del av arbeidet med å bekjempe kriminalitet i Norge, sier statsråden.

