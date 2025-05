Øyafestivalen beholder Kneecap på artistlisten – tross terrorsiktelsen

Den nordirske rapgruppen er booket til Øyafestivalen fredag 8. august, og den ferske siktelsen endrer ingenting, melder TV 2.

Pressesjef Jonas Prangerød i Øya viser til gruppens uttalelse på X i kjølvannet av siktelsen og uttaler til NTB:

– Vi tar det for gitt at deres engasjement uttrykkes på en fredfull måte, og at de ikke uttrykker støtte til terrororganisasjoner.

Liam O'Hanna fra Belfast, som bruker artistnavnet Mo Chara, er siktet for terrorlovbrudd etter å angivelig ha vist et flagg til støtte for Hizbollah på scenen. Han må møte i en domstol i London i juni.

– Et karneval

Filmopptak viser Mo Chara som hyller seg inn i et stort, gult flagg på London-scenen O2 Forum i november i fjor. Det er videoer herfra som politiet har vurdert som lovbrudd. Både Hamas og Hizbollah er forbudt i Storbritannia, og det å uttrykke støtte til dem, regnes som et lovbrudd, ifølge BBC.

På X skriver Kneecap følgende:

– Vi benekter dette «lovbruddet» og vil forsvare oss kraftig. Dette er politisk politiarbeid. Dette er et karneval av distraksjon. De bruker en «antiterrorlov» mot oss for å ha vist fram et flagg kastet på scenen.

– På riktig side av historien

I posten på X skriver Kneecap også at de er «på riktig side av historien» og hevder at «de mektige i Storbritannia har medvirket til nedslakting og hungersnød i Gaza, akkurat slik de gjorde i Irland i århundrer».

De har tidligere benektet at de støtter Hamas og Hizbollah. Da det ble kjent at trioen ble etterforsket for mulig brudd på terrorlovgivningen, rykket artistkolleger som Massive Attack, Pulp, Primal Scream, The Pogues, Thin Lizzy og Dexys ut med støtte og hevdet gruppen var utsatt for et forsøk på sensur.

