Nato-sjefen skryter av Forsvaret: – Dere burde være stolte

– Norge er Natos øyne og ører i nord. Det ønsker jeg at generalsekretær Mark Rutte skal få se og oppleve, sa Støre i forkant av besøket.

Rutte ankom Evenes flyplass i 10.30-tiden, viser bilder regjeringen har publisert.

Gjennom dagen skal Nato-sjefen besøke Forsvaret både på Ramsund og Evenes. Ramsund er Norges viktigste marinebase og ligger i Tjeldsund kommune i Troms.

I tillegg til statsministeren er også utenriksminister Espen Barth Eide og forsvarsminister Tore O. Sandvik (begge Ap) til stede.

I Ramsund skal det øves på såkalt komprimert krigsspill. Der skal Rutte og Støre øve på å gi kommando, og Rutte skal få se hvordan styrkene i nord jobber. Både luft- og sjøforsvar deltar i øvelsen.

Smørblid duo

Like før øvelsen startet i Ramsund, fikk Støre og Rutte en kjøretur med Forsvarets åpne terrengbiler. De to var svært fornøyde da de slo av en rask prat med pressen like etterpå.

– Hvordan var det, ble Rutte spurt.

– Utrolig! Dere har de beste folkene. Er dere norske? Dere kan være veldig stolte av dem, de er flotte, svarte en smørblid Nato-sjef.

– Sånn kjører vi bil i Norge, sa Støre. Han la til at øvelsen blir spennende.

– Dette er noe av det aller viktigste vi bidrar med for oss selv, og også for våre allierte, sa statsministeren.

Rutte sa at han gledet seg til øvelsen, og at han var veldig opprømt.

– Det er veldig viktig å få en bedre forståelse av hvordan Norge hjelper oss med å forsvare hele Natos territorium, sa Rutte, som videre skrøt av det norske militæret.

Nordområdene viktige

Rutte, Støre og statsrådene skal senere møtes på KV Svalbard, skipet som i 2019 ble det første norske til å nå Nordpolen.

Nordområdene er det viktigste strategiske området for Norge. Med krigen i Ukraina og klimaendringer har Forsvarets arbeid blitt mer utfordrende.

Issmeltingen i Arktis har skapt nye passasjer og endret forholdene, slik at både militær og sivil aktivitet har økt i disse områdene, ifølge Forsvaret.

I forkant av besøket understreket Støre at det er viktig å vise Rutte hvor viktig Nord-Norge er for Nato.

Regjeringen besluttet i revidert nasjonalbudsjett å legge Natos nye luftoperasjonssenter til Reitan i Bodø. Senteret blir da liggende ved siden av Forsvarets operative hovedkvarter.

Det skal ha ansvar for alliansens nordvestre region og blir et tilskudd til luftoperasjonssentrene i Spania og Tyskland.

