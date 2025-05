Konteinerskip grunnstøtte i Trondheimsfjorden – havnet på land få meter fra bolighus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et hus bare meter fra skipet lå Johan Helberg og sov. Han hørte ikke noe smell og sov gjennom dramatikken, forteller han til Nidaros.

Så ringte naboen på døra og spurte om Helberg ikke hadde fått med seg at det sto en båt på utsiden. Naboen var våken da konteinerskipet gikk på grunn i fjæresteinene.

– Han så at skipet hadde stabil kurs og at det kom til å treffe, sier Helberg til Nidaros.

Det var bare flaks at ikke huset ble truffet, mener Helberg.

– Skipet har truffet en ledning til varmepumpa, så nå blir huset kaldt etter hvert. Hvis skipet hadde truffet svaberget rett ved, ville det løftet seg opp og truffet huset ettertrykkelig. Det er ikke mange meter det bommet med, sier han.

Konteinerskipet NCL Salten er eid av Norwegian Cruise Lines (NCL) og grunnstøtte ifølge NCL i 5.30-tiden. Det skulle egentlig dreid styrbord og inn til Orkanger.

Helt opp ved husveggen

Nødetatene kom til stedet klokka 6.25.

– Akkurat hva som har skjedd, får vi komme tilbake til etter hvert, sa operasjonsleder Svein Erik Vagnild i Trøndelag politidistrikt tidlig torsdag.

Skipet står godt på grunn. Det er ikke meldt om personskade eller lekkasjer. Brannvesen, samt brannbåt og redningsskøyte ble kalt til stedet i tilfelle noe skulle utvikle seg.

Operasjonsleder Else Stokkebø opplyste til Adresseavisen at politiet var ferdige på stedet i 9-tiden. De har gjort avhør av kaptein og styrmann om bord, men politiet kan ikke si noe om hva de har sagt.

Prøver å få det av grunn

Kystverket melder til NTB at sjøtrafikksentralen har vært i dialog med kapteinen på NCL Salten, som vil gjøre et forsøk på å få skipet av grunn så fort som mulig, før det blir lavvann.

– Dersom det ikke går, så vil vi prøve igjen senere i ettermiddag når tidevannet er gunstig. Da vil det bli aktuelt med slep, skriver Anette Bonnevie Wollebæk, avdelingsdirektør for kommunikasjon i Kystverket.

Det er rederiets ansvar å få skipet av grunn, men Kystverket bistår med planleggingen og gjennomføringen

– Det er selvfølgelig svært uheldig. Men alt i alt er det viktigste for oss, mannskapet om bord og at det ikke har vært noen fare for miljøet. Og slikt skal selvfølgelig ikke skje, og vi må finne ut hvorfor det skjedde. Og når det først skjer, så må det håndteres, sier administrerende direktør Bente Hetland i NCL til NTB.

Ifølge rederiet hadde skipet et mannskap på 16 personer og var på vei fra Averøy og rundt nordvestkysten onsdag.