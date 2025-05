Klart rødgrønt flertall på stor NRK-måling

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er rødgrønt flertall med 88 mot 81 mandater, viser målingen Norstat har laget for NRK. Flertall i Stortinget krever 85 mandater.

Arbeiderpartiet er største parti med 29,4 prosents oppslutning. Frp er nest største parti med 20,6 prosent, mens Høyre får 18,4 prosents oppslutning.

Les også: Tidenes valgthriller i vente

Slik målingen framstår nå – spesielt når den brytes ned på resultatene i de enkelte valgdistriktene – ser det ut til at hovedkampen i høsten stortingsvalg står mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet.

– Det er for dårlig for oss, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Vi skal bruke god tid på å snakke om både vår politikk og hva vi mener vil være det viktigste å gjøre de neste fire årene, sier hun.

Avhengig av Rødt

Oppslutningen om Ap er i den siste målingen 3,1 prosentpoeng høyere enn valgresultatet fra 2021. Og Ap er størst i 16 av 19 valgkretser.

– Det er motiverende, for vi har på et halvt år løftet oss betydelig, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Ap, SV og Sp er imidlertid avhengig av Rødt for å få flertall på Stortinget. Rødt får en oppslutning på 5,4 prosent på målingen, som ville gitt dem ti representanter på Stortinget – like mange som Sp får.

– Rødt kommer ikke til å være noen dørmatte, og det tror jeg heller ikke Støre forventer, sier partileder Marie Sneve Martinussen.

Hun kommer ikke til å støtte Støre uten å få noe tilbake. Hun har styrket velferd øverst på kravlista.

Også Miljøpartiet De Grønne (MDG) – som på målingen ligger under sperregrensen – har klargjort at Støre er deres foretrukne statsminister.

Frp-Velle på Stortinget

I Oslo får Fremskrittspartiet dobbelt så høy oppslutning, mens Høyre sliter, ifølge NRK Stor-Oslo.

Andrekandidat og FpU-leder Simen Velle er inne med god margin. Stortingsplassen til Unge Høyre-leder og femtekandidat Ola Svenneby som ryker.

– Dette er en kjempemåling som understreker både det at hardt arbeid over tid gir resultater og at Oslos borgere er lei av retningen både byen og landet er på vei i, sier Velle.

KrF-katastrofe

NRK har delt tall fra den omfattende målingen med Vårt Land for valgkretsene Vest-Agder, Rogaland og Hordaland. Det er der det gjelder som mest for KrF.

* Vest-Agder gir sjokktall: Nestleder Jorunn Gleditsch Lossius får ikke stortingsplass.

* Utfordrer Konservativt vinner terreng – og får «rekordoppslutning» i sør.

* I Hordaland redder KrF seg – og bidrar til å sende Sps Kjersti Toppe ut av Stortinget.

Toppe ryker ut

– En dårlig måling. Jeg mener fortsatt det er muligheter, for det er mange velgere i bevegelse og mange sitter på gjerdet. Jeg har ikke gitt opp, sier Kjersti Toppe (Sp) til Bergensavisen.

Skulle utfallet av målingen bli resultatet ved stortingsvalget 8. september, vil KrF stå uten noen fra dagens partiledelse på Stortinget.

I tillegg til Toppe ryker ytterligere profiler fra Hordaland ut av Stortinget hvis målingen blir valgresultatet, ifølge BA.

* Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn er ute.

* Høyres Liv Kari Eskeland vil ikke få fornyet mandat.

Giske fornøyd

Førstekandidat Trond Giske for Ap i Sør-Trøndelag er selvsagt fornøyd med målingen, skriver Adresseavisen, men tror valget blir jevnt i år. Han er trolig sikret stortingsplass nærmest uansett utfall.

– Det er helt fifty/fifty om det blir Frp-Høyre-regjering eller en rødgrønn regjering. Vi er inne med fire fra Sør-Trøndelag nå og det kan jo avgjøre hele valget. Men det er små marginer, kanskje bare noen hundre stemmer fra eller til, sier Giske til avisen.

Han mener oppturen kommer av den utrygge sikkerhetssituasjonen, Stoltenbergs tilbakekomst og at Ap får profilert egen politikk etter at Sp gikk ut av regjeringen.

Tallene

På målingen får Ap 29,4 prosent (+3,1 prosentpoeng), SV 6,5 (-1,1), Sp 5,5 (-8), Rødt 5,4 (+0,7), MDG 3,1 (-0,8), Frp 20,6 (+9), H 18,4 (-2), V 4 (-0,6), KrF 3,5 (-0,3), Andre 3,6 (+0,5)

15.200 personer er spurt i den såkalte supermålingen, hvorav 800 i hvert valgdistrikt. Det er dermed blant de største målingene i valgkampen. I ordinære målinger blir rundt 1000 personer spurt.

Feilmarginene ligger mellom 0 og +/- 1 prosentpoeng.

Les også: Høyre og Sp har et Frp-problem (+)