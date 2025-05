Bane Nor slipper å betale milliarder til entreprenør

Mossia hadde saksøkt Bane Nor for 5,8 milliarder kroner, men i Moss tingrett – som behandlet flere pengespørsmål mellom partene – ble sistnevnte frikjent for dette kravet.

Nyhetsnettstedet Anlegg.no meldte om dommen først.

Arbeidsfellesskapet Mossia består av norske Implenia og spanske Acciona.

Ifølge Moss Avis mente Mossia at det var satt en fastpris på 5,8 milliarder kroner pluss moms og at selskapet skulle få utbetalt den summen. Bane Nor mente derimot at det ikke var snakk om noen fastpris, men totalprisen skulle regnes ut ved slutten av prosjektet.

Mossia må betale 8 millioner kroner i sakskostnader til Bane Nor.

Samtidig er det inngått et forlik om at et beløp på drøyt 350 millioner kroner skal prisreguleres. Mossia får også medhold i at en oppgradering av vannrenseanlegget regnes som en kontraktsendring, skriver Teknisk Ukeblad.

