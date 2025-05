Arbeidsledigheten øker – kan rede grunnen for rentekutt, ifølge økonom

– Økningen i ledigheten det siste året har i hovedsak kommet blant personer under 25 år. De fleste arbeidsledige i denne gruppa søker en jobb for å ha ved siden av skole eller studier, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Apriltallene i SSBs arbeidskraftundersøkelse (AKU) ble publisert torsdag morgen. Trendtallene viser en arbeidsledighet på 4,3 prosent i april, noe som tilsvarer 129.000 arbeidsledige personer.

Ledighetsprosenten for mars er justert opp 0,1 prosentpoeng siden forrige AKU-publisering, til 4,2. Dermed er økningen i april 0,1 prosentpoeng.

– Ikke bekymret

– Arbeidsledigheten er moderat, så vi er ikke så veldig bekymret for dette. For norsk økonomi og inflasjonen fremover er det ikke så dumt at det blir noe mindre press på arbeidsmarkedet. Det kan legge til rette for lavere inflasjon og rentekutt etter hvert, sier sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.

Mellom mars og april ble det i overkant av 10.200 flere jobber. Tolv av 17 næringer hadde jobbvekst, og i næringene med jobbnedgang var det kun små endringer.

Flere jobber

– Hittil i år har det vært økning i både jobber og ledige stillinger. Det tyder på at det fortsatt er god aktivitet på arbeidsmarkedet, sier Køber.

Flere jobber tyder på at det fortsatt er bra fart i økonomien, poengterer Knudsen.

– Næringslivet ansetter flere. Det er gode nyheter, og godt i tråd med signalene vi ser i vårt eget konjunkturbarometer, sier han.

