Ap fremmer eget forslag om å koble studiestøtten til grunnbeløpet

Det så lenge ut til at Arbeiderpartiet ville gå imot sitt eget partiprogram og stemme nei til SVs representantforslag om å knytte studiestøtten til grunnbeløpet.

Torsdag har imidlertid partiet valgt å legge inn sitt eget løse forslag , som med noen unntak vil bety det samme for studentene.

I alle fall på sikt. For mens SV foreslår endringen innført fra og med 2026, vil Arbeiderpartiet innføre dette i kommende stortingsperiode, altså innen utgangen av 2029.

Trolig flertall

– I en tid der mye er dyrere, vil vi på denne måten bidra til at studentene i større grad følger lønnsutviklingen i samfunnet. Jeg gratulerer studentbevegelsen og AUF, som har kjempet for dette i mange år, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Elise Waagen.

Både SV og Sp signaliserer at de kan støtte et slikt forslag fra Ap. Det vil derfor kunne få flertall i Stortinget når saken skal opp til votering, trolig på mandag.

– Vi inviterer nå Stortinget til å ta stilling til dette prinsippet og håper på flertall, sier Waagen.

SV: Endelig

Både Sp og Ap har vedtatt at de er for dette på sine landsmøter denne våren og har det inne i partiprogrammet for de neste fire årene.

– Endelig får vi Arbeiderpartiet med oss på en viktig sak for studentene. Dette var på høy tid, og jeg er glad for at de omsider leser eget partiprogram og bidrar til at alle som vil, kan studere, uavhengig av lommeboka, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Grete Wold, til NTB.

Indeksregulert støtte

SV har jobbet for koble studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden i hele den inneværende stortingsperioden. Det vil innebære at støtten automatisk justeres opp i tråd med prisveksten i samfunnet.

Studenter i Norge har i flere år bedt om en slik endring.

– I tolvte time kommer Arbeiderpartiet med en slik manøver. Det er vagt og mindre forpliktende enn vi hadde ønsket, men selvfølgelig bedre enn ingenting.

– En gledens dag

Norsk studentorganisasjon (NSO) har i mange år hatt som kampsak å knytte studiestøtten til grunnbeløpet i folketrygden (G), og leder Kaja Ingdal Hovdenak sier at dette er en gledens dag.

Hun mener at Arbeiderpartiets forslag betyr at de nå har kommet et skritt nærmere en mer bærekraftig og forutsigbar studentøkonomi.

– NSO har jobbet for å knytte studiestøtten til 1,5 G i over ti år. Nå som vi har Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Venstre, Rødt og MDG med på laget, håper vi at Stortinget endelig forplikter seg til å knytte studiestøtten til G, sier hun.

– Stor betydning

Også arbeidstakerorganisasjonen Akademikerne sier de er kjempeglade for forslaget og gir SV ros for å ha presset på i saken.

– Nå venter vi spent på avstemningen i Stortinget. Vi har en sterk tro på at dette går veien, sier leder Lise Lyngsnes Randeberg,

Videre sier hun at å knytte studiestøtten til grunnbeløpet har stor betydning for studentøkonomien.

– Dette vil gjøre at studiestøtten heves automatisk hvert år. Dette vil gi studentene en økt økonomisk trygghet, sier Randeberg.

