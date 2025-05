Amnesty med hard kritikk mot Frps valgkampvideo

En valgkampvideo fra Frp viser en guttegjeng som raner en ung gutt, med Tveita-blokkene i Oslo i bakgrunnen. Oppfordringen er å stemme på Frp for å få mer politi.

Amnesty kaller det en dramatisk fremstilling av «den voldelige, utenlandske gutten».

– Han er fremstilt som en moralsk og verdimessig trussel mot samfunnet. Det er en selektiv og ensidig fremstilling av et samfunnsproblem, skriver Amnesty i en pressemelding.

– Spiller på fordommer

– Her er det ikke dårlig dømmekraft, det er et bevisst valg om å bruke marginaliserte ungdommer fra Oslos østkant som skremmebilde for å vinne stemmer, sier politisk rådgiver Philip Rynning Coker i Amnesty Norge.

Han sier videoen skader tilliten i samfunnet og setter tilbake integreringsarbeid.

Også partileder Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne går hardt ut mot videoen.

– Det er åpenbart at de iscenesetter det på denne måten for å spille på fordommer og spre frykt for minoritetsungdom. Det er ufint, og jeg håper at Listhaug sørger for at denne annonsen fjernes, sier han til Dagbladet Børsen.

Frp: – Ikke grunnlag for påstandene

Assisterende generalsekretær Helge Fossum i Frp sier at det ikke er grunnlag for påstandene om filmen. Han sier at partiet er opptatt av å løse et stadig økende problem.

– I 2024 ble over 2000 voldsforbrytelser utført av ungdom under 18 år. Selv om gjeng- og ungdomskriminaliteten øker, prioriteres ikke nok ressurser til politiet, sier Fossum til NTB.

– Skal vi løse samfunnsutfordringer må vi tåle å snakke om dem, avslutter han.

