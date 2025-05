Regjeringen sier nei til egen flaggdag for Pride

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) sier at det ikke foreligger noen planer om dette.

– Regjeringen har ingen planer om å fastsette en nasjonal flaggdag for Pride, skriver hun i en epost til Vårt Land.

Redaktørene i Klassekampen og Minerva, to medier som vanligvis står langt fra hverandre, har tatt til orde for en felles flaggdag slik at det offentlige Norge har én dag å forholde seg til. De peker på at dette kan hindre splittende debatter og skjending av flagg.

Minerva har foreslått 11. juni, dagen da Odelstinget vedtok likekjønnet ekteskap.

Stenseng viser til at kommunene selv bestemmer egne flaggreglement. Det er ikke krav om å følge statlige flaggdager.

