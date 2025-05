Regjeringen åpner for mer utenlandsk alliert aktivitet i Finnmark

– Tilpasningene innebærer at vi åpner for noe mer alliert aktivitet i Finnmark, blant annet for å kunne samvirke effektivt på tvers av grensene til Sverige og Finland, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til VG.

Dette vil ifølge Støre gjelde for aktivitet i luften, anløp til norske havner og militære styrker på land.

Han presiserer at det er snakk om justeringer, og ikke omfattende endringer. Støre sier også at det at Sverige og Finland nå har blitt Nato-medlemmer, gjør at alliansens territorium i nord endrer seg, og at opprettelsen av Finnmarksbrigaden stiller høyere krav til øving med allierte i nord.

– Norge bestemmer helt fritt hvordan man manøvrerer, seiler og flyr i norsk territorium, på sjøen, bakken og i lufta, sier statsministeren.

Han understreker at justeringene ikke endrer forholdet mellom Norge og Russland.

