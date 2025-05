Ølen Betong tar avstand fra FOR-giver Atle Berge

– Siden mars 2023 har Atle Berge ikke hatt noen forbindelse med Ølen Betong. Han har heller ingen eierposter i selskapet i dag, sier Bjørn Richard Johansen i Geelmuyden Kiese som er talsmann for selskapet.

Betong-giganten gikk onsdag morgen ut med en pressemelding hvor selskapet flere ganger understreker at det ikke har noen tilknytning til Atle Berge – og at det ikke har virksomhet i Russland.

Forretningsmannen Atle Sigmund Berge (72) har omfattende forretningsinteresser i Russland, skriver Dagens Næringsliv, som omtaler mannen som «betongmilliardær og mangeårig Russland-aktivist».

Etter å ha bygget et av Norges største betongproduksjonsselskaper fra 70-tallet, startet han en betongvirksomhet i Murmansk på 2000-tallet som i dag leverer betong til større prosjekter i området.

Tilbakelagt kapittel

Berge solgte seg helt ut av virksomheten for to år siden. Hans tilknytning til Ølen er «et tilbakelagt kapittel», ifølge selskapet.

– Det kan være lett å misforstå basert på noe av det som ble sagt i NRK Debatten i går kveld, samt påfølgende pressedekning, og selskapet ønsker derfor å være krystallklare. Det finnes ingen forbindelse med Atle Berge og Ølen Betong i dag, sier Johansen.

Det var på NRKs Debatten tirsdag kveld at partileder Marielle Leraand avslørte hvem som var giveren bak kampanjen mot det norske engasjement i krigen i Ukraina.

– Det er Atle Berge. Det er en norsk forretningsmann. Han har bygd opp Norges største betongbedrift, som heter Ølen Betong, sa hun.

Saken undersøkes av både Partilovnemnda og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Berge: Parti med fredsbudskap

– Jeg har gitt beløpet til FOR slik at pengene kan brukes til aktiv markedsføring av partiet fram til kommende valg. Det er meget viktig at det finnes et parti som har et fredsbudskap og ikke vil bruke store midler til krig og militær opprustning, skrev Berge i en epost til NTB tirsdag kveld.

Ølen Betong AS er et heleid datterselskap av ØB Group AS, som ble etablert i 2021 for å samle eierskapet til Ølen Betong AS, Ølen Betong Transport AS og tilhørende datterselskaper. Dette ble gjort som en del av en større restrukturering innen Nordic Concrete Group (NCG).

NCG er etablert totalt 65 steder i Norge og omsetter for rundt 4,4 milliarder kroner.

– Ingen av disse selskapene har i dag noen forbindelse til Atle Berge, sier Johansen.

